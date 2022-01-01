Project MIRAI (MIRAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Project MIRAI (MIRAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Project MIRAI (MIRAI) מידע Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems. אתר רשמי: https://linktr.ee/mirai_terminal סייר בלוקים: https://solscan.io/token/5evN2exivZXJfLaA1KhHfiJKWfwH8znqyH36w1SFz89Y קנה MIRAIעכשיו!

Project MIRAI (MIRAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Project MIRAI (MIRAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M שיא כל הזמנים: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 שפל כל הזמנים: $ 0.003137914059775444 $ 0.003137914059775444 $ 0.003137914059775444 מחיר נוכחי: $ 0.003586 $ 0.003586 $ 0.003586 למידע נוסף על Project MIRAI (MIRAI) מחיר

Project MIRAI (MIRAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Project MIRAI (MIRAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MIRAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MIRAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MIRAIטוקניומיקה, חקרו אתMIRAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MIRAI מעוניין להוסיף את Project MIRAI (MIRAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MIRAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MIRAI ב-MEXC עכשיו!

Project MIRAI (MIRAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MIRAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MIRAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

MIRAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MIRAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MIRAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MIRAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

