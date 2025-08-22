Project MIRAI (MIRAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003362. במהלך 24 השעות האחרונות, MIRAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00327 לבין שיא של $ 0.004177, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIRAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.031231197541648364, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003137914059775444.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIRAI השתנה ב -1.01% במהלך השעה האחרונה, -17.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Project MIRAI (MIRAI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Project MIRAI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.49K. ההיצע במחזור של MIRAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 999999742.76. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.36M.
Project MIRAI (MIRAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Project MIRAIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00071965
-17.64%
30 ימים
$ -0.002219
-39.76%
60 ימים
$ -0.004605
-57.81%
90 ימים
$ -0.017498
-83.89%
Project MIRAI שינוי מחיר היום
היום,MIRAI רשם שינוי של $ -0.00071965 (-17.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Project MIRAI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002219 (-39.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Project MIRAI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MIRAI ראה שינוי של $ -0.004605 (-57.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Project MIRAI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.017498 (-83.89%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.