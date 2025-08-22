עוד על MIRAI

1 MIRAI ל USDמחיר חי:

$0.00336
$0.00336$0.00336
-17.64%1D
USD
Project MIRAI (MIRAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:09:33 (UTC+8)

Project MIRAI (MIRAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00327
$ 0.00327$ 0.00327
24 שעות נמוך
$ 0.004177
$ 0.004177$ 0.004177
גבוה 24 שעות

$ 0.00327
$ 0.00327$ 0.00327

$ 0.004177
$ 0.004177$ 0.004177

$ 0.031231197541648364
$ 0.031231197541648364$ 0.031231197541648364

$ 0.003137914059775444
$ 0.003137914059775444$ 0.003137914059775444

-1.01%

-17.64%

+2.87%

+2.87%

Project MIRAI (MIRAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003362. במהלך 24 השעות האחרונות, MIRAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00327 לבין שיא של $ 0.004177, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIRAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.031231197541648364, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003137914059775444.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIRAI השתנה ב -1.01% במהלך השעה האחרונה, -17.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Project MIRAI (MIRAI) מידע שוק

No.3608

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 61.49K
$ 61.49K$ 61.49K

$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M

0.00
0.00 0.00

999,999,907.52
999,999,907.52 999,999,907.52

999,999,742.76
999,999,742.76 999,999,742.76

0.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Project MIRAI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.49K. ההיצע במחזור של MIRAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 999999742.76. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.36M.

Project MIRAI (MIRAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Project MIRAIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00071965-17.64%
30 ימים$ -0.002219-39.76%
60 ימים$ -0.004605-57.81%
90 ימים$ -0.017498-83.89%
Project MIRAI שינוי מחיר היום

היום,MIRAI רשם שינוי של $ -0.00071965 (-17.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Project MIRAI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002219 (-39.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Project MIRAI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MIRAI ראה שינוי של $ -0.004605 (-57.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Project MIRAI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.017498 (-83.89%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Project MIRAI (MIRAI)?

בדוק את Project MIRAI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהProject MIRAI (MIRAI)

Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems.

Project MIRAI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Project MIRAIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMIRAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Project MIRAIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךProject MIRAI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Project MIRAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Project MIRAI (MIRAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Project MIRAI (MIRAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Project MIRAI.

בדוק את Project MIRAI תחזית המחיר עכשיו‏!

Project MIRAI (MIRAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Project MIRAI (MIRAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MIRAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Project MIRAI (MIRAI)

מחפש איך לקנותProject MIRAI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Project MIRAIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MIRAI למטבעות מקומיים

Project MIRAI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Project MIRAI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרProject MIRAI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Project MIRAI

כמה שווה Project MIRAI (MIRAI) היום?
החי MIRAIהמחיר ב USD הוא 0.003362 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MIRAI ל USD?
המחיר הנוכחי של MIRAI ל USD הוא $ 0.003362. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Project MIRAI?
שווי השוק של MIRAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MIRAI?
ההיצע במחזור של MIRAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MIRAI?
‏‏MIRAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.031231197541648364 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MIRAI?
MIRAI ‏‏רשם מחירATL של 0.003137914059775444 USD.
מהו נפח המסחר של MIRAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MIRAI הוא $ 61.49K USD.
האם MIRAI יעלה השנה?
MIRAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MIRAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:09:33 (UTC+8)

