Meteora (MET) ניתוח טכני היום דף Meteora הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MET מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Meteora למטה. הירשם

Meteora (MET) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0,2168 -- +27,90% +34,99% +57,10%

Meteora אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Meteora במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 1 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0,2171 0,2169 R2 0,2169 0,2167 R1 0,2166 0,2166 PP 0,2164 0,2164 S1 0,2161 0,2162 S2 0,2159 0,2161 S3 0,2156 0,2159

Meteora אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1,06M $5,79 M $6,85 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0,01M קניות פעילות ל-3 ימים $0,73 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0,74 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0,01M קניות פעילות ל-7 ימים $0,88 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0,88 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Meteora זרימת הון זרימת נטו פנימה METUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0,18 M 0,21 2026-08-20 $1,00 M 0,21 2026-08-19 $0,15 M 0,18 2026-08-18 -$0,07 M 0,17 2026-08-17 -$0,02 M 0,16 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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