Meso Finance (MESO) מידע Meso is top lending protocol on Aptos offering a robust non-custodial platform that empowers borrowers and lenders to engage in seamless, secure, and capital-efficient transactions, all while maximizing yield within the rapidly growing DeFi ecosystem. אתר רשמי: https://meso.finance/ מסמך לבן: https://doc.meso.finance/ סייר בלוקים: https://aptoscan.com/fungible-asset/0x378d5ba871c3d1bdf477a617f997f23d9e0702de97a02f42925b44fa3abc9866 קנה MESOעכשיו!

Meso Finance (MESO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Meso Finance (MESO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.85M $ 5.85M $ 5.85M שיא כל הזמנים: $ 0.01176 $ 0.01176 $ 0.01176 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00585 $ 0.00585 $ 0.00585 למידע נוסף על Meso Finance (MESO) מחיר

Meso Finance (MESO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Meso Finance (MESO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MESO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MESOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MESOטוקניומיקה, חקרו אתMESOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MESO מעוניין להוסיף את Meso Finance (MESO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MESO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MESO ב-MEXC עכשיו!

Meso Finance (MESO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MESOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MESO עכשיו את היסטוריית המחירים!

MESO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MESO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MESO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MESOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

