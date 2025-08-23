עוד על MESO

MESO מידע על מחיר

MESO מסמך לבן

MESO אתר רשמי

MESO טוקניומיקה

MESO תחזית מחיר

MESO היסטוריה

MESO מדריך קנייה

MESOממיר מטבעות לפיאט

MESO ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Meso Finance סֵמֶל

Meso Finance מְחִיר(MESO)

1 MESO ל USDמחיר חי:

$0.00594
$0.00594$0.00594
-1.32%1D
USD
Meso Finance (MESO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:54:47 (UTC+8)

Meso Finance (MESO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00591
$ 0.00591$ 0.00591
24 שעות נמוך
$ 0.00608
$ 0.00608$ 0.00608
גבוה 24 שעות

$ 0.00591
$ 0.00591$ 0.00591

$ 0.00608
$ 0.00608$ 0.00608

--
----

--
----

0.00%

-1.32%

-1.66%

-1.66%

Meso Finance (MESO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00593. במהלך 24 השעות האחרונות, MESO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00591 לבין שיא של $ 0.00608, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MESOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MESO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meso Finance (MESO) מידע שוק

--
----

$ 58.10K
$ 58.10K$ 58.10K

$ 5.93M
$ 5.93M$ 5.93M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

APTOS

שווי השוק הנוכחי של Meso Finance הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.10K. ההיצע במחזור של MESO הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.93M.

Meso Finance (MESO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Meso Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000795-1.32%
30 ימים$ -0.00032-5.12%
60 ימים$ -0.0029-32.85%
90 ימים$ -0.00324-35.34%
Meso Finance שינוי מחיר היום

היום,MESO רשם שינוי של $ -0.0000795 (-1.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Meso Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00032 (-5.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Meso Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MESO ראה שינוי של $ -0.0029 (-32.85%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Meso Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00324 (-35.34%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Meso Finance (MESO)?

בדוק את Meso Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMeso Finance (MESO)

Meso is top lending protocol on Aptos offering a robust non-custodial platform that empowers borrowers and lenders to engage in seamless, secure, and capital-efficient transactions, all while maximizing yield within the rapidly growing DeFi ecosystem.

Meso Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Meso Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMESO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Meso Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMeso Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Meso Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Meso Finance (MESO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Meso Finance (MESO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Meso Finance.

בדוק את Meso Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Meso Finance (MESO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Meso Finance (MESO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MESO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Meso Finance (MESO)

מחפש איך לקנותMeso Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Meso Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MESO למטבעות מקומיים

1 Meso Finance(MESO) ל VND
156.04795
1 Meso Finance(MESO) ל AUD
A$0.0090729
1 Meso Finance(MESO) ל GBP
0.0043882
1 Meso Finance(MESO) ל EUR
0.0050405
1 Meso Finance(MESO) ל USD
$0.00593
1 Meso Finance(MESO) ל MYR
RM0.024906
1 Meso Finance(MESO) ל TRY
0.2430707
1 Meso Finance(MESO) ל JPY
¥0.87171
1 Meso Finance(MESO) ל ARS
ARS$7.9597204
1 Meso Finance(MESO) ל RUB
0.478551
1 Meso Finance(MESO) ל INR
0.5189343
1 Meso Finance(MESO) ל IDR
Rp95.6451479
1 Meso Finance(MESO) ל KRW
8.2360584
1 Meso Finance(MESO) ל PHP
0.3358159
1 Meso Finance(MESO) ל EGP
￡E.0.2877236
1 Meso Finance(MESO) ל BRL
R$0.032022
1 Meso Finance(MESO) ל CAD
C$0.0081834
1 Meso Finance(MESO) ל BDT
0.7214438
1 Meso Finance(MESO) ל NGN
9.0672665
1 Meso Finance(MESO) ל COP
$23.8152358
1 Meso Finance(MESO) ל ZAR
R.0.1041901
1 Meso Finance(MESO) ל UAH
0.2457985
1 Meso Finance(MESO) ל VES
Bs0.8302
1 Meso Finance(MESO) ל CLP
$5.68687
1 Meso Finance(MESO) ל PKR
Rs1.6812736
1 Meso Finance(MESO) ל KZT
3.1727872
1 Meso Finance(MESO) ל THB
฿0.1921913
1 Meso Finance(MESO) ל TWD
NT$0.1805685
1 Meso Finance(MESO) ל AED
د.إ0.0217631
1 Meso Finance(MESO) ל CHF
Fr0.004744
1 Meso Finance(MESO) ל HKD
HK$0.0463133
1 Meso Finance(MESO) ל AMD
֏2.2702412
1 Meso Finance(MESO) ל MAD
.د.م0.05337
1 Meso Finance(MESO) ל MXN
$0.1100015
1 Meso Finance(MESO) ל SAR
ريال0.0222375
1 Meso Finance(MESO) ל PLN
0.0215852
1 Meso Finance(MESO) ל RON
лв0.0256176
1 Meso Finance(MESO) ל SEK
kr0.0564536
1 Meso Finance(MESO) ל BGN
лв0.0099031
1 Meso Finance(MESO) ל HUF
Ft2.0135315
1 Meso Finance(MESO) ל CZK
0.1243521
1 Meso Finance(MESO) ל KWD
د.ك0.00180865
1 Meso Finance(MESO) ל ILS
0.0199248
1 Meso Finance(MESO) ל AOA
Kz5.4056101
1 Meso Finance(MESO) ל BHD
.د.ب0.00223561
1 Meso Finance(MESO) ל BMD
$0.00593
1 Meso Finance(MESO) ל DKK
kr0.0378334
1 Meso Finance(MESO) ל HNL
L0.1552474
1 Meso Finance(MESO) ל MUR
0.2706452
1 Meso Finance(MESO) ל NAD
$0.1039529
1 Meso Finance(MESO) ל NOK
kr0.0597151
1 Meso Finance(MESO) ל NZD
$0.010081
1 Meso Finance(MESO) ל PAB
B/.0.00593
1 Meso Finance(MESO) ל PGK
K0.0250246
1 Meso Finance(MESO) ל QAR
ر.ق0.0215259
1 Meso Finance(MESO) ל RSD
дин.0.5937116

Meso Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Meso Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMeso Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Meso Finance

כמה שווה Meso Finance (MESO) היום?
החי MESOהמחיר ב USD הוא 0.00593 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MESO ל USD?
המחיר הנוכחי של MESO ל USD הוא $ 0.00593. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Meso Finance?
שווי השוק של MESO הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MESO?
ההיצע במחזור של MESO הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MESO?
‏‏MESO השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MESO?
MESO ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של MESO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MESO הוא $ 58.10K USD.
האם MESO יעלה השנה?
MESO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MESO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:54:47 (UTC+8)

Meso Finance (MESO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MESO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MESO
MESO
USD
USD

1 MESO = 0.00593 USD

מסחרMESO

USDTMESO
$0.00594
$0.00594$0.00594
-1.16%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד