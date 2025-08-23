Meme AI (MEMEAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002251. במהלך 24 השעות האחרונות, MEMEAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002251 לבין שיא של $ 0.0003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEMEAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.036880904709814116, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000007916971873719.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEMEAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -17.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Meme AI (MEMEAI) מידע שוק
$ 163.88K
$ 216.64
$ 225.10K
728.04M
1,000,000,000
900,000,000
72.80%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Meme AI הוא $ 163.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 216.64. ההיצע במחזור של MEMEAI הוא 728.04M, עם היצע כולל של 900000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 225.10K.
Meme AI (MEMEAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Meme AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000049078
-17.90%
30 ימים
$ +0.0000044
+1.99%
60 ימים
$ +0.0000347
+18.22%
90 ימים
$ -0.0001434
-38.92%
Meme AI שינוי מחיר היום
היום,MEMEAI רשם שינוי של $ -0.000049078 (-17.90%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Meme AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000044 (+1.99%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Meme AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MEMEAI ראה שינוי של $ +0.0000347 (+18.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Meme AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001434 (-38.92%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Meme AI (MEMEAI)?
To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us!
Meme AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Meme AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMEMEAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Meme AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMeme AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Meme AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Meme AI (MEMEAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Meme AI (MEMEAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Meme AI.
הבנת הטוקנומיקה של Meme AI (MEMEAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEMEAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Meme AI (MEMEAI)
מחפש איך לקנותMeme AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Meme AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.