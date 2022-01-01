MEMDEX100 (MEMDEX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MEMDEX100 (MEMDEX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MEMDEX100 (MEMDEX) מידע Memdex100 is the backbone of the global financial ecosystem. Using quantum powered Al oracles to make profit for the entire degen universe. אתר רשמי: https://www.thememdex100.com/ מסמך לבן: https://www.thememdex100.com/_files/ugd/509e22_0d6603c9b90f4fb2a9413387b6791d71.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/83iBDw3ZpxqJ3pEzrbttr9fGA57tttehDAxoFyR1moon קנה MEMDEXעכשיו!

MEMDEX100 (MEMDEX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MEMDEX100 (MEMDEX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 990.03M $ 990.03M $ 990.03M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M שיא כל הזמנים: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 שפל כל הזמנים: $ 0.000103678291558046 $ 0.000103678291558046 $ 0.000103678291558046 מחיר נוכחי: $ 0.002385 $ 0.002385 $ 0.002385 למידע נוסף על MEMDEX100 (MEMDEX) מחיר

MEMDEX100 (MEMDEX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MEMDEX100 (MEMDEX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MEMDEX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MEMDEXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MEMDEXטוקניומיקה, חקרו אתMEMDEXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MEMDEX100 (MEMDEX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MEMDEXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MEMDEX עכשיו את היסטוריית המחירים!

