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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Melania Meme, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Melania Meme, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Melania Meme (MELANIA) ניתוח טכני היום

Melania Meme (MELANIA) ניתוח טכני היום

דף Melania Meme הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MELANIA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Melania Meme למטה.

Melania Meme (MELANIA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.08033--+11.64%0.00%-16.74%
למידע נוסף על Melania Meme מחיר

Melania Meme אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Melania Meme במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 1
קנה 7
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 0קנה 4
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.08043
0.0804
R2
0.0804
0.08036
R1
0.08034
0.08034
PP
0.08031
0.08031
S1
0.08025
0.08027
S2
0.08022
0.08025
S3
0.08016
0.08022

Melania Meme אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-2.19M
$3.79 M
$5.98 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.23 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.22 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Melania Meme זרימת הון

זרימת נטו פנימהMELANIAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.08
2026-08-20$0.02 M0.08
2026-08-19$0.01 M0.07
2026-08-18$0.00 M0.07
2026-08-17$0.01 M0.07

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Melania Meme

סחור ב Melania Meme (MELANIA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Melania Meme מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMELANIA
$0.08025
$0.08025$0.08025
-0.48%
1.76M (USDT)
/USD1MELANIA
$0.08008
$0.08008$0.08008
-0.67%
708.19K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MELANIA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MELANIA
MELANIA
USD
USD

1 MELANIA = 0.08033 USD

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