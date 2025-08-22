עוד על MEI

Mei Solutions סֵמֶל

Mei Solutions מְחִיר(MEI)

1 MEI ל USDמחיר חי:

-39.08%1D
USD
Mei Solutions (MEI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:22:36 (UTC+8)

Mei Solutions (MEI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.38%

-39.08%

-62.13%

-62.13%

Mei Solutions (MEI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00264. במהלך 24 השעות האחרונות, MEI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0026 לבין שיא של $ 0.00506, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6452162589577363, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000999614624410264.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEI השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -39.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-62.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mei Solutions (MEI) מידע שוק

No.3987

0.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Mei Solutions הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 72.94K. ההיצע במחזור של MEI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.64M.

Mei Solutions (MEI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Mei Solutionsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0017-39.08%
30 ימים$ -0.00933-77.95%
60 ימים$ -0.02567-90.68%
90 ימים$ -0.00732-73.50%
Mei Solutions שינוי מחיר היום

היום,MEI רשם שינוי של $ -0.0017 (-39.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Mei Solutions שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00933 (-77.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Mei Solutions שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MEI ראה שינוי של $ -0.02567 (-90.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Mei Solutions שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00732 (-73.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mei Solutions (MEI)?

בדוק את Mei Solutions עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMei Solutions (MEI)

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Mei Solutions זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mei Solutionsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMEI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mei Solutionsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMei Solutions לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Mei Solutionsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mei Solutions (MEI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mei Solutions (MEI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mei Solutions.

בדוק את Mei Solutions תחזית המחיר עכשיו‏!

Mei Solutions (MEI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mei Solutions (MEI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Mei Solutions (MEI)

מחפש איך לקנותMei Solutions? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mei Solutionsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MEI למטבעות מקומיים

1 Mei Solutions(MEI) ל VND
69.4716
1 Mei Solutions(MEI) ל AUD
A$0.0040392
1 Mei Solutions(MEI) ל GBP
0.0019536
1 Mei Solutions(MEI) ל EUR
0.002244
1 Mei Solutions(MEI) ל USD
$0.00264
1 Mei Solutions(MEI) ל MYR
RM0.011088
1 Mei Solutions(MEI) ל TRY
0.1081872
1 Mei Solutions(MEI) ל JPY
¥0.38808
1 Mei Solutions(MEI) ל ARS
ARS$3.48744
1 Mei Solutions(MEI) ל RUB
0.2134176
1 Mei Solutions(MEI) ל INR
0.231132
1 Mei Solutions(MEI) ל IDR
Rp43.2786816
1 Mei Solutions(MEI) ל KRW
3.6615744
1 Mei Solutions(MEI) ל PHP
0.1494768
1 Mei Solutions(MEI) ל EGP
￡E.0.1280664
1 Mei Solutions(MEI) ל BRL
R$0.0143088
1 Mei Solutions(MEI) ל CAD
C$0.0036432
1 Mei Solutions(MEI) ל BDT
0.3211824
1 Mei Solutions(MEI) ל NGN
4.0305144
1 Mei Solutions(MEI) ל COP
$10.56
1 Mei Solutions(MEI) ל ZAR
R.0.0463056
1 Mei Solutions(MEI) ל UAH
0.109428
1 Mei Solutions(MEI) ל VES
Bs0.3696
1 Mei Solutions(MEI) ל CLP
$2.53176
1 Mei Solutions(MEI) ל PKR
Rs0.7484928
1 Mei Solutions(MEI) ל KZT
1.4125056
1 Mei Solutions(MEI) ל THB
฿0.0856152
1 Mei Solutions(MEI) ל TWD
NT$0.0804144
1 Mei Solutions(MEI) ל AED
د.إ0.0096888
1 Mei Solutions(MEI) ל CHF
Fr0.002112
1 Mei Solutions(MEI) ל HKD
HK$0.0206184
1 Mei Solutions(MEI) ל AMD
֏0.9996096
1 Mei Solutions(MEI) ל MAD
.د.م0.02376
1 Mei Solutions(MEI) ל MXN
$0.0492096
1 Mei Solutions(MEI) ל SAR
ريال0.0099
1 Mei Solutions(MEI) ל PLN
0.0096096
1 Mei Solutions(MEI) ל RON
лв0.0114048
1 Mei Solutions(MEI) ל SEK
kr0.0251328
1 Mei Solutions(MEI) ל BGN
лв0.0044088
1 Mei Solutions(MEI) ל HUF
Ft0.8979432
1 Mei Solutions(MEI) ל CZK
0.05544
1 Mei Solutions(MEI) ל KWD
د.ك0.0008052
1 Mei Solutions(MEI) ל ILS
0.0089232
1 Mei Solutions(MEI) ל AOA
Kz2.4065448
1 Mei Solutions(MEI) ל BHD
.د.ب0.00099264
1 Mei Solutions(MEI) ל BMD
$0.00264
1 Mei Solutions(MEI) ל DKK
kr0.0168432
1 Mei Solutions(MEI) ל HNL
L0.0684552
1 Mei Solutions(MEI) ל MUR
0.1204896
1 Mei Solutions(MEI) ל NAD
$0.0461472
1 Mei Solutions(MEI) ל NOK
kr0.0266904
1 Mei Solutions(MEI) ל NZD
$0.004488
1 Mei Solutions(MEI) ל PAB
B/.0.00264
1 Mei Solutions(MEI) ל PGK
K0.0110352
1 Mei Solutions(MEI) ל QAR
ر.ق0.0095304
1 Mei Solutions(MEI) ל RSD
дин.0.2646864

Mei Solutions מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Mei Solutions, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMei Solutions הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Mei Solutions

כמה שווה Mei Solutions (MEI) היום?
החי MEIהמחיר ב USD הוא 0.00264 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEI ל USD?
המחיר הנוכחי של MEI ל USD הוא $ 0.00264. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mei Solutions?
שווי השוק של MEI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEI?
ההיצע במחזור של MEI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEI?
‏‏MEI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6452162589577363 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEI?
MEI ‏‏רשם מחירATL של 0.000999614624410264 USD.
מהו נפח המסחר של MEI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEI הוא $ 72.94K USD.
האם MEI יעלה השנה?
MEI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:22:36 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

