MegaETH (MEGA) ניתוח טכני היום דף MegaETH הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MEGA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MegaETH למטה. הירשם

MegaETH (MEGA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.03802 -- +15.94% -12.80% -53.14%

MegaETH אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MegaETH במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 3 קנה 12 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.03801 0.03801 R2 0.03801 0.038 R1 0.038 0.038 PP 0.038 0.038 S1 0.03799 0.03799 S2 0.03799 0.03799 S3 0.03798 0.03799

MegaETH אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.43M $2.57 M $2.99 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.31 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.32 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.58 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.60 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. MegaETH זרימת הון זרימת נטו פנימה MEGAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.03 M 0.04 2026-08-20 $0.42 M 0.04 2026-08-19 $0.03 M 0.03 2026-08-18 -$0.02 M 0.03 2026-08-17 $0.35 M 0.03 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב MegaETH (MEGA) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב MegaETH מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDC MEGA $0.03803 $0.03803 $0.03803 +1.14% 1.51M (USDT) סַחַר / USDT MEGA $0.03802 $0.03802 $0.03802 +0.92% 2.40M (USDT) סַחַר