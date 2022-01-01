METAVERSE FACE (MEFA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי METAVERSE FACE (MEFA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

METAVERSE FACE (MEFA) מידע Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse. אתר רשמי: https://metaversefacemaker.com/ מסמך לבן: https://whitepaper.metaversefacemaker.com/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x6ad0f087501eee603aeda0407c52864bc7f83322 קנה MEFAעכשיו!

METAVERSE FACE (MEFA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור METAVERSE FACE (MEFA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 278.71K $ 278.71K $ 278.71K ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 9.52B $ 9.52B $ 9.52B FDV (שווי מדולל מלא): $ 292.90K $ 292.90K $ 292.90K שיא כל הזמנים: $ 0.0014601 $ 0.0014601 $ 0.0014601 שפל כל הזמנים: $ 0.000000005523294198 $ 0.000000005523294198 $ 0.000000005523294198 מחיר נוכחי: $ 0.00002929 $ 0.00002929 $ 0.00002929 למידע נוסף על METAVERSE FACE (MEFA) מחיר

METAVERSE FACE (MEFA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של METAVERSE FACE (MEFA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MEFA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MEFAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MEFAטוקניומיקה, חקרו אתMEFAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

METAVERSE FACE (MEFA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MEFAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MEFA עכשיו את היסטוריית המחירים!

