METAVERSE FACE (MEFA) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי METAVERSE FACE (MEFA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

METAVERSE FACE (MEFA) מידע

Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse.

אתר רשמי:
https://metaversefacemaker.com/
מסמך לבן:
https://whitepaper.metaversefacemaker.com/
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0x6ad0f087501eee603aeda0407c52864bc7f83322

METAVERSE FACE (MEFA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור METAVERSE FACE (MEFA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 278.71K
$ 278.71K$ 278.71K
ההיצע הכולל:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
אספקה במחזור:
$ 9.52B
$ 9.52B$ 9.52B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 292.90K
$ 292.90K$ 292.90K
שיא כל הזמנים:
$ 0.0014601
$ 0.0014601$ 0.0014601
שפל כל הזמנים:
$ 0.000000005523294198
$ 0.000000005523294198$ 0.000000005523294198
מחיר נוכחי:
$ 0.00002929
$ 0.00002929$ 0.00002929

METAVERSE FACE (MEFA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של METAVERSE FACE (MEFA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של MEFA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות MEFAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את MEFAטוקניומיקה, חקרו אתMEFAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.