עוד על MEFA

MEFA מידע על מחיר

MEFA מסמך לבן

MEFA אתר רשמי

MEFA טוקניומיקה

MEFA תחזית מחיר

MEFA היסטוריה

MEFA מדריך קנייה

MEFAממיר מטבעות לפיאט

MEFA ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

METAVERSE FACE סֵמֶל

METAVERSE FACE מְחִיר(MEFA)

1 MEFA ל USDמחיר חי:

$0.00003258
$0.00003258$0.00003258
-0.85%1D
USD
METAVERSE FACE (MEFA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:43:05 (UTC+8)

METAVERSE FACE (MEFA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003161
$ 0.00003161$ 0.00003161
24 שעות נמוך
$ 0.0000329
$ 0.0000329$ 0.0000329
גבוה 24 שעות

$ 0.00003161
$ 0.00003161$ 0.00003161

$ 0.0000329
$ 0.0000329$ 0.0000329

$ 0.001493633405415711
$ 0.001493633405415711$ 0.001493633405415711

$ 0.000000005523294198
$ 0.000000005523294198$ 0.000000005523294198

+2.80%

-0.85%

+4.45%

+4.45%

METAVERSE FACE (MEFA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00003262. במהלך 24 השעות האחרונות, MEFA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003161 לבין שיא של $ 0.0000329, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEFAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001493633405415711, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000005523294198.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEFA השתנה ב +2.80% במהלך השעה האחרונה, -0.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

METAVERSE FACE (MEFA) מידע שוק

No.2551

$ 310.40K
$ 310.40K$ 310.40K

$ 53.18K
$ 53.18K$ 53.18K

$ 326.20K
$ 326.20K$ 326.20K

9.52B
9.52B 9.52B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

95.15%

BSC

שווי השוק הנוכחי של METAVERSE FACE הוא $ 310.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.18K. ההיצע במחזור של MEFA הוא 9.52B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 326.20K.

METAVERSE FACE (MEFA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של METAVERSE FACEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000002793-0.85%
30 ימים$ -0.00000319-8.91%
60 ימים$ -0.0000016-4.68%
90 ימים$ -0.00000381-10.46%
METAVERSE FACE שינוי מחיר היום

היום,MEFA רשם שינוי של $ -0.0000002793 (-0.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

METAVERSE FACE שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000319 (-8.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

METAVERSE FACE שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MEFA ראה שינוי של $ -0.0000016 (-4.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

METAVERSE FACE שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000381 (-10.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של METAVERSE FACE (MEFA)?

בדוק את METAVERSE FACE עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMETAVERSE FACE (MEFA)

Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse.

METAVERSE FACE זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול METAVERSE FACEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMEFA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים METAVERSE FACEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMETAVERSE FACE לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

METAVERSE FACEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה METAVERSE FACE (MEFA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות METAVERSE FACE (MEFA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור METAVERSE FACE.

בדוק את METAVERSE FACE תחזית המחיר עכשיו‏!

METAVERSE FACE (MEFA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של METAVERSE FACE (MEFA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEFA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות METAVERSE FACE (MEFA)

מחפש איך לקנותMETAVERSE FACE? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש METAVERSE FACEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MEFA למטבעות מקומיים

1 METAVERSE FACE(MEFA) ל VND
0.8583953
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל AUD
A$0.0000499086
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל GBP
0.0000241388
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל EUR
0.000027727
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל USD
$0.00003262
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל MYR
RM0.000137004
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל TRY
0.00133742
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל JPY
¥0.00479514
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל ARS
ARS$0.043262275
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל RUB
0.0026370008
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל INR
0.0028555548
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל IDR
Rp0.5261289586
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל KRW
0.0453052656
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל PHP
0.001847923
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל EGP
￡E.0.0015827224
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל BRL
R$0.0001768004
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל CAD
C$0.0000450156
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל BDT
0.0039685492
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל NGN
0.049877611
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל COP
$0.13048
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל ZAR
R.0.0005728072
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל UAH
0.001352099
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל VES
Bs0.0045668
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל CLP
$0.0313152
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל PKR
Rs0.0092484224
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל KZT
0.0174530048
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל THB
฿0.0010578666
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל TWD
NT$0.0009942576
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל AED
د.إ0.0001197154
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל CHF
Fr0.000026096
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל HKD
HK$0.0002547622
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל AMD
֏0.0124882408
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל MAD
.د.م0.00029358
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל MXN
$0.0006070582
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל SAR
ريال0.000122325
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל PLN
0.0001187368
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל RON
лв0.0001405922
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל SEK
kr0.0003105424
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל BGN
лв0.0000544754
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל HUF
Ft0.0110836236
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל CZK
0.0006843676
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל KWD
د.ك0.0000099491
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל ILS
0.0001099294
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל AOA
Kz0.0297354134
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל BHD
.د.ب0.00001229774
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל BMD
$0.00003262
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל DKK
kr0.0002077894
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל HNL
L0.0008539916
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל MUR
0.0014887768
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל NAD
$0.0005718286
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל NOK
kr0.0003288096
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל NZD
$0.000055454
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל PAB
B/.0.00003262
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל PGK
K0.0001376564
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל QAR
ر.ق0.0001184106
1 METAVERSE FACE(MEFA) ל RSD
дин.0.003266893

METAVERSE FACE מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של METAVERSE FACE, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMETAVERSE FACE הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על METAVERSE FACE

כמה שווה METAVERSE FACE (MEFA) היום?
החי MEFAהמחיר ב USD הוא 0.00003262 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEFA ל USD?
המחיר הנוכחי של MEFA ל USD הוא $ 0.00003262. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של METAVERSE FACE?
שווי השוק של MEFA הוא $ 310.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEFA?
ההיצע במחזור של MEFA הוא 9.52B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEFA?
‏‏MEFA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.001493633405415711 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEFA?
MEFA ‏‏רשם מחירATL של 0.000000005523294198 USD.
מהו נפח המסחר של MEFA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEFA הוא $ 53.18K USD.
האם MEFA יעלה השנה?
MEFA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEFA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:43:05 (UTC+8)

METAVERSE FACE (MEFA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MEFA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MEFA
MEFA
USD
USD

1 MEFA = 0.00003262 USD

מסחרMEFA

USDTMEFA
$0.00003258
$0.00003258$0.00003258
-0.97%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד