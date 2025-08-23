METAVERSE FACE (MEFA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00003262. במהלך 24 השעות האחרונות, MEFA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003161 לבין שיא של $ 0.0000329, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEFAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001493633405415711, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000005523294198.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEFA השתנה ב +2.80% במהלך השעה האחרונה, -0.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
METAVERSE FACE (MEFA) מידע שוק
No.2551
95.15%
BSC
שווי השוק הנוכחי של METAVERSE FACE הוא $ 310.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.18K. ההיצע במחזור של MEFA הוא 9.52B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 326.20K.
METAVERSE FACE (MEFA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של METAVERSE FACEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000002793
-0.85%
30 ימים
$ -0.00000319
-8.91%
60 ימים
$ -0.0000016
-4.68%
90 ימים
$ -0.00000381
-10.46%
METAVERSE FACE שינוי מחיר היום
היום,MEFA רשם שינוי של $ -0.0000002793 (-0.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
METAVERSE FACE שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000319 (-8.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
METAVERSE FACE שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MEFA ראה שינוי של $ -0.0000016 (-4.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
METAVERSE FACE שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000381 (-10.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של METAVERSE FACE (MEFA)?
Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.