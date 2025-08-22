עוד על MCB

MCDEX סֵמֶל

MCDEX מְחִיר(MCB)

1 MCB ל USDמחיר חי:

$2.271
$2.271$2.271
+3.98%1D
USD
MCDEX (MCB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:21:59 (UTC+8)

MCDEX (MCB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.074
$ 2.074$ 2.074
24 שעות נמוך
$ 2.486
$ 2.486$ 2.486
גבוה 24 שעות

$ 2.074
$ 2.074$ 2.074

$ 2.486
$ 2.486$ 2.486

$ 67.85588276804424
$ 67.85588276804424$ 67.85588276804424

$ 0.95068738
$ 0.95068738$ 0.95068738

-0.05%

+3.98%

+2.58%

+2.58%

MCDEX (MCB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.262. במהלך 24 השעות האחרונות, MCB נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.074 לבין שיא של $ 2.486, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 67.85588276804424, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.95068738.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MCB השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, +3.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MCDEX (MCB) מידע שוק

No.1197

$ 8.64M
$ 8.64M$ 8.64M

$ 54.77K
$ 54.77K$ 54.77K

$ 10.86M
$ 10.86M$ 10.86M

3.82M
3.82M 3.82M

4,803,143
4,803,143 4,803,143

4,803,143
4,803,143 4,803,143

79.56%

ETH

שווי השוק הנוכחי של MCDEX הוא $ 8.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.77K. ההיצע במחזור של MCB הוא 3.82M, עם היצע כולל של 4803143. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.86M.

MCDEX (MCB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MCDEXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.08693+3.98%
30 ימים$ -0.296-11.58%
60 ימים$ -0.227-9.13%
90 ימים$ -0.156-6.46%
MCDEX שינוי מחיר היום

היום,MCB רשם שינוי של $ +0.08693 (+3.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MCDEX שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.296 (-11.58%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MCDEX שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MCB ראה שינוי של $ -0.227 (-9.13%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MCDEX שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.156 (-6.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MCDEX (MCB)?

בדוק את MCDEX עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMCDEX (MCB)

MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.

MCDEX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MCDEXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMCB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MCDEXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMCDEX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MCDEXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MCDEX (MCB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MCDEX (MCB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MCDEX.

בדוק את MCDEX תחזית המחיר עכשיו‏!

MCDEX (MCB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MCDEX (MCB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MCB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MCDEX (MCB)

מחפש איך לקנותMCDEX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MCDEXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MCB למטבעות מקומיים

MCDEX מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MCDEX, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMCDEX הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MCDEX

כמה שווה MCDEX (MCB) היום?
החי MCBהמחיר ב USD הוא 2.262 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MCB ל USD?
המחיר הנוכחי של MCB ל USD הוא $ 2.262. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MCDEX?
שווי השוק של MCB הוא $ 8.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MCB?
ההיצע במחזור של MCB הוא 3.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MCB?
‏‏MCB השיג מחיר שיא (ATH) של 67.85588276804424 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MCB?
MCB ‏‏רשם מחירATL של 0.95068738 USD.
מהו נפח המסחר של MCB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MCB הוא $ 54.77K USD.
האם MCB יעלה השנה?
MCB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MCB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:21:59 (UTC+8)

MCDEX (MCB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

