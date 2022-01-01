MAX (MAXSOL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MAX (MAXSOL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MAX (MAXSOL) מידע Prototype AI Agent on @distilled_ai , the utility token for @agentsdotland אתר רשמי: https://agents.land/max סייר בלוקים: https://solscan.io/token/oraim8c9d1nkfuQk9EzGYEUGxqL3MHQYndRw1huVo5h קנה MAXSOLעכשיו!

MAX (MAXSOL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MAX (MAXSOL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 11.81M $ 11.81M $ 11.81M ההיצע הכולל: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M אספקה במחזור: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (שווי מדולל מלא): $ 11.81M $ 11.81M $ 11.81M שיא כל הזמנים: $ 0.253 $ 0.253 $ 0.253 שפל כל הזמנים: $ 0.001982427644634093 $ 0.001982427644634093 $ 0.001982427644634093 מחיר נוכחי: $ 0.011809 $ 0.011809 $ 0.011809 למידע נוסף על MAX (MAXSOL) מחיר

MAX (MAXSOL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MAX (MAXSOL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MAXSOL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MAXSOLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MAXSOLטוקניומיקה, חקרו אתMAXSOLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MAXSOL מעוניין להוסיף את MAX (MAXSOL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MAXSOL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MAXSOL ב-MEXC עכשיו!

MAX (MAXSOL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MAXSOLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MAXSOL עכשיו את היסטוריית המחירים!

MAXSOL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MAXSOL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MAXSOL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MAXSOLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

