Unmarshal (MARSH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Unmarshal (MARSH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Unmarshal (MARSH) מידע Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy. אתר רשמי: https://unmarshal.io/ מסמך לבן: https://docs.unmarshal.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x5a666c7d92E5fA7Edcb6390E4efD6d0CDd69cF37 קנה MARSHעכשיו!

Unmarshal (MARSH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Unmarshal (MARSH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 64.14M $ 64.14M $ 64.14M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M שיא כל הזמנים: $ 2.266 $ 2.266 $ 2.266 שפל כל הזמנים: $ 0.007779684635461528 $ 0.007779684635461528 $ 0.007779684635461528 מחיר נוכחי: $ 0.015766 $ 0.015766 $ 0.015766 למידע נוסף על Unmarshal (MARSH) מחיר

Unmarshal (MARSH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Unmarshal (MARSH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MARSH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MARSHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MARSHטוקניומיקה, חקרו אתMARSHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MARSH מעוניין להוסיף את Unmarshal (MARSH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MARSH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MARSH ב-MEXC עכשיו!

Unmarshal (MARSH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MARSHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MARSH עכשיו את היסטוריית המחירים!

MARSH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MARSH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MARSH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MARSHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

