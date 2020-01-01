MarsCoin (MARSCOIN) ניתוח טכני היום דף MarsCoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MARSCOIN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MarsCoin למטה. הירשם

MarsCoin (MARSCOIN) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02848 -- -45.17% +469.60% +469.60%

MarsCoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MarsCoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 18 נייטרלי 4 קנה 4 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 0 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 5 נייטרלי 4 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.02875 0.02872 R2 0.02872 0.02869 R1 0.02867 0.02867 PP 0.02864 0.02864 S1 0.02859 0.02861 S2 0.02856 0.02859 S3 0.02851 0.02856

MarsCoin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.98M $0.05 M $1.04 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.24 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.24 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $2.08 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.07 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. MarsCoin זרימת הון זרימת נטו פנימה MARSCOINUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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