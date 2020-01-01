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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MarsCoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MarsCoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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MarsCoin (MARSCOIN) ניתוח טכני היום

MarsCoin (MARSCOIN) ניתוח טכני היום

דף MarsCoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MARSCOIN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MarsCoin למטה.

MarsCoin (MARSCOIN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02848---45.17%+469.60%+469.60%
למידע נוסף על MarsCoin מחיר

MarsCoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MarsCoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 18
נייטרלי 4
קנה 4
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 0קנה 1
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02875
0.02872
R2
0.02872
0.02869
R1
0.02867
0.02867
PP
0.02864
0.02864
S1
0.02859
0.02861
S2
0.02856
0.02859
S3
0.02851
0.02856

MarsCoin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.98M
$0.05 M
$1.04 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.24 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.24 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.08 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.07 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

MarsCoin זרימת הון

זרימת נטו פנימהMARSCOINUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב MarsCoin (MARSCOIN) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMARSCOIN
$0.02848
$0.02848$0.02848
-0.66%
9.39M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MARSCOIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MARSCOIN
MARSCOIN
USD
USD

1 MARSCOIN = 0.02848 USD

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