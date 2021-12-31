MARA Holdings (Ondo) (MARAON) ניתוח טכני היום דף MARA Holdings (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MARAON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MARA Holdings (Ondo) למטה. הירשם

MARA Holdings (Ondo) (MARAON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

MARA Holdings (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה MARAONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.