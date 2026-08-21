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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MANTRA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MANTRA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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MANTRA (MANTRA) ניתוח טכני היום

MANTRA (MANTRA) ניתוח טכני היום

דף MANTRA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MANTRA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MANTRA למטה.

MANTRA (MANTRA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.004411---12.59%-33.03%-52.31%
למידע נוסף על MANTRA מחיר

MANTRA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MANTRA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 1
קנה 14
ממוצעים נעים:קנהמכור 3נייטרלי 0קנה 11
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.004421
0.00442
R2
0.00442
0.00442
R1
0.00442
0.00442
PP
0.004419
0.004419
S1
0.004419
0.004419
S2
0.004418
0.004419
S3
0.004418
0.004418

MANTRA אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.17M
$1.38 M
$1.56 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.54 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.53 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.75 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.70 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

MANTRA זרימת הון

זרימת נטו פנימהMANTRAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.16 M0.00
2026-08-20-$0.02 M0.01
2026-08-19-$0.04 M0.00
2026-08-18-$0.03 M0.00
2026-08-17-$0.21 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב MANTRA (MANTRA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב MANTRA מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMANTRA
$0.004411
$0.004411$0.004411
-12.07%
32.98M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MANTRA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MANTRA
MANTRA
USD
USD

1 MANTRA = 0.004411 USD

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