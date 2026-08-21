MANTRA (MANTRA) ניתוח טכני היום דף MANTRA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MANTRA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MANTRA למטה. הירשם

MANTRA (MANTRA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.004411 -- -12.59% -33.03% -52.31%

MANTRA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MANTRA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 1 קנה 14 ממוצעים נעים : קנה מכור 3 נייטרלי 0 קנה 11 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.004421 0.00442 R2 0.00442 0.00442 R1 0.00442 0.00442 PP 0.004419 0.004419 S1 0.004419 0.004419 S2 0.004418 0.004419 S3 0.004418 0.004418

MANTRA אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.17M $1.38 M $1.56 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.54 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.53 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.05M קניות פעילות ל-7 ימים $0.75 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.70 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. MANTRA זרימת הון זרימת נטו פנימה MANTRAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.16 M 0.00 2026-08-20 -$0.02 M 0.01 2026-08-19 -$0.04 M 0.00 2026-08-18 -$0.03 M 0.00 2026-08-17 -$0.21 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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