קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Magma Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Magma Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על MAGMA

MAGMA מידע על מחיר

מה זה MAGMA

MAGMA מסמך לבן

MAGMA אתר רשמי

MAGMA טוקניומיקה

MAGMA תחזית מחיר

MAGMA היסטוריה

MAGMA מדריך קנייה

MAGMAממיר מטבעות לפיאט

MAGMA ספוט

MAGMA חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Magma Finance (MAGMA) ניתוח טכני היום

Magma Finance (MAGMA) ניתוח טכני היום

דף Magma Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MAGMA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Magma Finance למטה.

Magma Finance (MAGMA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.23443--+27.77%-22.64%+0.08%
למידע נוסף על Magma Finance מחיר

Magma Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Magma Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 17
נייטרלי 2
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.23427
0.23421
R2
0.23421
0.23417
R1
0.23418
0.23415
PP
0.23412
0.23412
S1
0.23409
0.23408
S2
0.23403
0.23406
S3
0.23399
0.23403

Magma Finance אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.18M
$1.33 M
$1.51 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$5.82 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$5.87 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$6.10 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$6.11 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Magma Finance זרימת הון

זרימת נטו פנימהMAGMAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Magma Finance

סחור ב Magma Finance (MAGMA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Magma Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMAGMA
$0.23382
$0.23382$0.23382
+0.71%
3.25M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MAGMA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MAGMA
MAGMA
USD
USD

1 MAGMA = 0.23443 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.