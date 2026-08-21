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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MemeCore, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MemeCore, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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MemeCore (M) ניתוח טכני היום

MemeCore (M) ניתוח טכני היום

דף MemeCore הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של M מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MemeCore למטה.

MemeCore (M) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.17744--+6.06%-0.80%-57.71%
למידע נוסף על MemeCore מחיר

MemeCore אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MemeCore במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 1
קנה 14
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 8נייטרלי 0קנה 6
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.1763
1.1762
R2
1.1762
1.1762
R1
1.1762
1.1762
PP
1.1761
1.1761
S1
1.1761
1.1761
S2
1.176
1.1761
S3
1.176
1.176

MemeCore אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.29M
$4.21 M
$4.50 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.21 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.21 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

MemeCore זרימת הון

זרימת נטו פנימהMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M1.17
2026-08-20$0.01 M1.20
2026-08-19$0.02 M1.22
2026-08-18$0.00 M1.13
2026-08-17$0.00 M1.14

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב MemeCore (M) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב MemeCore מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTM
$1.17606
$1.17606$1.17606
-2.23%
65.23K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

M-ל-USD מחשבון

סְכוּם

M
M
USD
USD

1 M = 1.17744 USD

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