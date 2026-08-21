MemeCore (M) ניתוח טכני היום דף MemeCore הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של M מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MemeCore למטה. הירשם

MemeCore (M) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.17744 -- +6.06% -0.80% -57.71%

MemeCore אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MemeCore במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 1 קנה 14 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 8 נייטרלי 0 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 1 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 1.1763 1.1762 R2 1.1762 1.1762 R1 1.1762 1.1762 PP 1.1761 1.1761 S1 1.1761 1.1761 S2 1.176 1.1761 S3 1.176 1.176

MemeCore אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.29M $4.21 M $4.50 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.16 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.16 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.21 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.21 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. MemeCore זרימת הון זרימת נטו פנימה MUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 1.17 2026-08-20 $0.01 M 1.20 2026-08-19 $0.02 M 1.22 2026-08-18 $0.00 M 1.13 2026-08-17 $0.00 M 1.14 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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