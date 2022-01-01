Lympid (LYP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Lympid (LYP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Lympid (LYP) מידע Lympid is a regulatory-compliant platform to issue and trade premium RWAs: Horses, Art, Luxury Watches, US Treasuries, Real Estate, and much more. Strategic Investment Round featured 1inch (largest Defi aggregator). Lympid is one of the first projects accelerated by Chainlink and Anchorage. אתר רשמי: https://www.lympid.io/ סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x4837b18a6d7aF6159c8665505B90a2ed393255E0 קנה LYPעכשיו!

Lympid (LYP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Lympid (LYP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 92.09M $ 92.09M $ 92.09M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M שיא כל הזמנים: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 שפל כל הזמנים: $ 0.022936839424751707 $ 0.022936839424751707 $ 0.022936839424751707 מחיר נוכחי: $ 0.0321 $ 0.0321 $ 0.0321 למידע נוסף על Lympid (LYP) מחיר

Lympid (LYP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Lympid (LYP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LYP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LYPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LYPטוקניומיקה, חקרו אתLYPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LYP מעוניין להוסיף את Lympid (LYP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LYP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LYP ב-MEXC עכשיו!

Lympid (LYP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LYPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LYP עכשיו את היסטוריית המחירים!

LYP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LYP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LYP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LYPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

