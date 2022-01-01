Levva Protocol Token (LVVA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Levva Protocol Token (LVVA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Levva Protocol Token (LVVA) מידע Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you. אתר רשמי: https://levva.fi מסמך לבן: https://docs.levva.fi/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x6243558a24CC6116aBE751f27E6d7Ede50ABFC76 קנה LVVAעכשיו!

Levva Protocol Token (LVVA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Levva Protocol Token (LVVA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M שיא כל הזמנים: $ 0.017864 $ 0.017864 $ 0.017864 שפל כל הזמנים: $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 מחיר נוכחי: $ 0.002307 $ 0.002307 $ 0.002307 למידע נוסף על Levva Protocol Token (LVVA) מחיר

Levva Protocol Token (LVVA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Levva Protocol Token (LVVA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LVVA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LVVAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LVVAטוקניומיקה, חקרו אתLVVAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LVVA מעוניין להוסיף את Levva Protocol Token (LVVA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LVVA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LVVA ב-MEXC עכשיו!

Levva Protocol Token (LVVA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LVVAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LVVA עכשיו את היסטוריית המחירים!

LVVA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LVVA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LVVA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LVVAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

