Levva Protocol Token (LVVA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002161. במהלך 24 השעות האחרונות, LVVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002095 לבין שיא של $ 0.002219, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LVVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.005216340150260189, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001758171727495775.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LVVA השתנה ב +1.07% במהלך השעה האחרונה, +0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Levva Protocol Token (LVVA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Levva Protocol Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 115.72K. ההיצע במחזור של LVVA הוא 0.00, עם היצע כולל של 1250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.32M.
Levva Protocol Token (LVVA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Levva Protocol Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00000496
+0.23%
30 ימים
$ -0.000045
-2.04%
60 ימים
$ +0.000063
+3.00%
90 ימים
$ -0.001605
-42.62%
Levva Protocol Token שינוי מחיר היום
היום,LVVA רשם שינוי של $ +0.00000496 (+0.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Levva Protocol Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000045 (-2.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Levva Protocol Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LVVA ראה שינוי של $ +0.000063 (+3.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Levva Protocol Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001605 (-42.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.
Levva Protocol Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Levva Protocol Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLVVA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Levva Protocol Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLevva Protocol Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Levva Protocol Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Levva Protocol Token (LVVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Levva Protocol Token (LVVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Levva Protocol Token.
הבנת הטוקנומיקה של Levva Protocol Token (LVVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LVVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Levva Protocol Token (LVVA)
מחפש איך לקנותLevva Protocol Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Levva Protocol Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.