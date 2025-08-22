עוד על LVVA

Levva Protocol Token סֵמֶל

Levva Protocol Token מְחִיר(LVVA)

1 LVVA ל USDמחיר חי:

$0.002161
$0.002161$0.002161
+0.23%1D
USD
Levva Protocol Token (LVVA) טבלת מחירים חיה
Levva Protocol Token (LVVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002095
$ 0.002095$ 0.002095
24 שעות נמוך
$ 0.002219
$ 0.002219$ 0.002219
גבוה 24 שעות

$ 0.002095
$ 0.002095$ 0.002095

$ 0.002219
$ 0.002219$ 0.002219

$ 0.005216340150260189
$ 0.005216340150260189$ 0.005216340150260189

$ 0.001758171727495775
$ 0.001758171727495775$ 0.001758171727495775

+1.07%

+0.23%

-11.37%

-11.37%

Levva Protocol Token (LVVA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002161. במהלך 24 השעות האחרונות, LVVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002095 לבין שיא של $ 0.002219, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LVVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.005216340150260189, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001758171727495775.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LVVA השתנה ב +1.07% במהלך השעה האחרונה, +0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Levva Protocol Token (LVVA) מידע שוק

No.3399

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 115.72K
$ 115.72K$ 115.72K

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,250,000,000
1,250,000,000 1,250,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Levva Protocol Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 115.72K. ההיצע במחזור של LVVA הוא 0.00, עם היצע כולל של 1250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.32M.

Levva Protocol Token (LVVA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Levva Protocol Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000496+0.23%
30 ימים$ -0.000045-2.04%
60 ימים$ +0.000063+3.00%
90 ימים$ -0.001605-42.62%
Levva Protocol Token שינוי מחיר היום

היום,LVVA רשם שינוי של $ +0.00000496 (+0.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Levva Protocol Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000045 (-2.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Levva Protocol Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LVVA ראה שינוי של $ +0.000063 (+3.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Levva Protocol Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001605 (-42.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Levva Protocol Token (LVVA)?

בדוק את Levva Protocol Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLevva Protocol Token (LVVA)

Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.

Levva Protocol Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Levva Protocol Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLVVA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Levva Protocol Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLevva Protocol Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Levva Protocol Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Levva Protocol Token (LVVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Levva Protocol Token (LVVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Levva Protocol Token.

בדוק את Levva Protocol Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Levva Protocol Token (LVVA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Levva Protocol Token (LVVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LVVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Levva Protocol Token (LVVA)

מחפש איך לקנותLevva Protocol Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Levva Protocol Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LVVA למטבעות מקומיים

Levva Protocol Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Levva Protocol Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLevva Protocol Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Levva Protocol Token

כמה שווה Levva Protocol Token (LVVA) היום?
החי LVVAהמחיר ב USD הוא 0.002161 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LVVA ל USD?
המחיר הנוכחי של LVVA ל USD הוא $ 0.002161. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Levva Protocol Token?
שווי השוק של LVVA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LVVA?
ההיצע במחזור של LVVA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LVVA?
‏‏LVVA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.005216340150260189 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LVVA?
LVVA ‏‏רשם מחירATL של 0.001758171727495775 USD.
מהו נפח המסחר של LVVA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LVVA הוא $ 115.72K USD.
האם LVVA יעלה השנה?
LVVA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LVVA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
