Lunarbits מחיר היום

מחיר Lunarbits (LUNARBITS) בזמן אמת היום הוא $ 0.024223, עם שינוי של 1.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUNARBITS ל USD הוא $ 0.024223 לכל LUNARBITS.

Lunarbits כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- LUNARBITS. ב‑24 השעות האחרונות, LUNARBITS סחר בין $ 0.0205 (נמוך) ל $ 0.0299 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, LUNARBITS נע ב +1.97% בשעה האחרונה ו -70.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 26.22K.

Lunarbits (LUNARBITS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 26.22K$ 26.22K $ 26.22K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.38M$ 5.38M $ 5.38M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 222,222,222 222,222,222 222,222,222 בלוקצ'יין ציבורי BTCRUNES

שווי השוק הנוכחי של Lunarbits הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 26.22K. ההיצע במחזור של LUNARBITS הוא --, עם היצע כולל של 222222222. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.38M.