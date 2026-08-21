Lumia (LUMIA) ניתוח טכני היום דף Lumia הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LUMIA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Lumia למטה. הירשם

Lumia (LUMIA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0853 -- +11.69% +28.27% -15.77%

Lumia אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Lumia במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 16 נייטרלי 8 קנה 2 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 11 נייטרלי 2 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 5 נייטרלי 6 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.08595 0.08594 R2 0.08594 0.08594 R1 0.08594 0.08594 PP 0.08593 0.08593 S1 0.08593 0.08593 S2 0.08592 0.08593 S3 0.08592 0.08592

Lumia אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.52M $6.56 M $7.08 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.03 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.03 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.18 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.18 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Lumia זרימת הון זרימת נטו פנימה LUMIAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.09 2026-08-20 -$0.04 M 0.09 2026-08-19 -$0.07 M 0.08 2026-08-18 -$0.08 M 0.08 2026-08-17 $0.16 M 0.08 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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