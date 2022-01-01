Luigi Mangione (LUIGI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Luigi Mangione (LUIGI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Luigi Mangione (LUIGI) מידע LUIGI is a meme coin. אתר רשמי: https://soluigi.com מסמך לבן: https://github.com/LUIGICTO286 סייר בלוקים: https://solscan.io/token/5XyKkFaJpAmsH4Tf2EFj3S61W3hC5cJhxNZQQ5h1pump קנה LUIGIעכשיו!

Luigi Mangione (LUIGI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Luigi Mangione (LUIGI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M ההיצע הכולל: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M אספקה במחזור: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M שיא כל הזמנים: $ 0.05412 $ 0.05412 $ 0.05412 שפל כל הזמנים: $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 מחיר נוכחי: $ 0.002134 $ 0.002134 $ 0.002134 למידע נוסף על Luigi Mangione (LUIGI) מחיר

Luigi Mangione (LUIGI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Luigi Mangione (LUIGI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LUIGI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LUIGIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LUIGIטוקניומיקה, חקרו אתLUIGIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LUIGI מעוניין להוסיף את Luigi Mangione (LUIGI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LUIGI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LUIGI ב-MEXC עכשיו!

Luigi Mangione (LUIGI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LUIGIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LUIGI עכשיו את היסטוריית המחירים!

LUIGI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LUIGI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LUIGI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LUIGIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

