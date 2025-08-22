Luigi Mangione (LUIGI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00189. במהלך 24 השעות האחרונות, LUIGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001847 לבין שיא של $ 0.001894, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUIGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05507406330902778, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000036414173553256.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUIGI השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, +1.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Luigi Mangione (LUIGI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Luigi Mangione הוא $ 1.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.37K. ההיצע במחזור של LUIGI הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999948924. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.89M.
Luigi Mangione (LUIGI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Luigi Mangioneהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00002389
+1.28%
30 ימים
$ +0.00063
+50.00%
60 ימים
$ +0.000355
+23.12%
90 ימים
$ -0.000066
-3.38%
Luigi Mangione שינוי מחיר היום
היום,LUIGI רשם שינוי של $ +0.00002389 (+1.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Luigi Mangione שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00063 (+50.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Luigi Mangione שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LUIGI ראה שינוי של $ +0.000355 (+23.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Luigi Mangione שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000066 (-3.38%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Luigi Mangione (LUIGI)?
Luigi Mangione זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Luigi Mangioneההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLUIGI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Luigi Mangioneאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLuigi Mangione לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Luigi Mangioneתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Luigi Mangione (LUIGI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Luigi Mangione (LUIGI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Luigi Mangione.
הבנת הטוקנומיקה של Luigi Mangione (LUIGI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUIGI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Luigi Mangione (LUIGI)
מחפש איך לקנותLuigi Mangione? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Luigi Mangioneב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
