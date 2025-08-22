עוד על LUCYAI

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:06:04 (UTC+8)

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Pitch Lucy Ai (LUCYAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000832. במהלך 24 השעות האחרונות, LUCYAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000832 לבין שיא של $ 0.0000832, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUCYAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUCYAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Pitch Lucy Ai הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של LUCYAI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.20K.

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pitch Lucy Aiהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.0000417-33.39%
60 ימים$ -0.0001467-63.82%
90 ימים$ -0.0004168-83.36%
Pitch Lucy Ai שינוי מחיר היום

היום,LUCYAI רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pitch Lucy Ai שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000417 (-33.39%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pitch Lucy Ai שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LUCYAI ראה שינוי של $ -0.0001467 (-63.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pitch Lucy Ai שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0004168 (-83.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pitch Lucy Ai (LUCYAI)?

בדוק את Pitch Lucy Ai עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPitch Lucy Ai (LUCYAI)

Pitch Lucy AI is a gaming platform built around adversarial AI agents.

Pitch Lucy Ai זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pitch Lucy Aiההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLUCYAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pitch Lucy Aiאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPitch Lucy Ai לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Pitch Lucy Aiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pitch Lucy Ai (LUCYAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pitch Lucy Ai (LUCYAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pitch Lucy Ai.

בדוק את Pitch Lucy Ai תחזית המחיר עכשיו‏!

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pitch Lucy Ai (LUCYAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUCYAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pitch Lucy Ai (LUCYAI)

מחפש איך לקנותPitch Lucy Ai? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pitch Lucy Aiב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LUCYAI למטבעות מקומיים

1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל VND
2.189408
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל AUD
A$0.000128128
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל GBP
0.000061568
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל EUR
0.00007072
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל USD
$0.0000832
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל MYR
RM0.00034944
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל TRY
0.003410368
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל JPY
¥0.0122304
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל ARS
ARS$0.1099072
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל RUB
0.006705088
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל INR
0.007284992
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל IDR
Rp1.363934208
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל KRW
0.115554816
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל PHP
0.004719936
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל EGP
￡E.0.0040352
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל BRL
R$0.000452608
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל CAD
C$0.000114816
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל BDT
0.010028928
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל NGN
0.127022272
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל COP
$0.3328
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל ZAR
R.0.001459328
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל UAH
0.003407872
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל VES
Bs0.011648
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל CLP
$0.0797888
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל PKR
Rs0.023396672
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל KZT
0.044325632
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל THB
฿0.002699008
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל TWD
NT$0.00253344
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל AED
د.إ0.000305344
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל CHF
Fr0.00006656
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל HKD
HK$0.000649792
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל AMD
֏0.031502848
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל MAD
.د.م0.000746304
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל MXN
$0.001550848
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל SAR
ريال0.000312
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל PLN
0.000302848
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל RON
лв0.000359424
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל SEK
kr0.000792896
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל BGN
лв0.000138944
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל HUF
Ft0.02827968
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל CZK
0.001745536
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל KWD
د.ك0.000025376
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל ILS
0.000281216
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל AOA
Kz0.075842624
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל BHD
.د.ب0.0000313664
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל BMD
$0.0000832
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל DKK
kr0.000530816
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל HNL
L0.002157376
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל MUR
0.003797248
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל NAD
$0.001454336
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל NOK
kr0.000841152
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל NZD
$0.00014144
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל PAB
B/.0.0000832
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל PGK
K0.000347776
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל QAR
ر.ق0.000300352
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) ל RSD
дин.0.008337472

Pitch Lucy Ai מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pitch Lucy Ai, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרPitch Lucy Ai הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pitch Lucy Ai

כמה שווה Pitch Lucy Ai (LUCYAI) היום?
החי LUCYAIהמחיר ב USD הוא 0.0000832 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LUCYAI ל USD?
המחיר הנוכחי של LUCYAI ל USD הוא $ 0.0000832. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pitch Lucy Ai?
שווי השוק של LUCYAI הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LUCYAI?
ההיצע במחזור של LUCYAI הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LUCYAI?
‏‏LUCYAI השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LUCYAI?
LUCYAI ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של LUCYAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LUCYAI הוא $ 0.00 USD.
האם LUCYAI יעלה השנה?
LUCYAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LUCYAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:06:04 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

LUCYAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LUCYAI
LUCYAI
USD
USD

1 LUCYAI = 0.0000832 USD

מסחרLUCYAI

USDTLUCYAI
$0.0000832
$0.0000832$0.0000832
0.00%

