Legends of Elysium סֵמֶל

Legends of Elysium מְחִיר(LOE)

1 LOE ל USDמחיר חי:

$0.00294
$0.00294$0.00294
-1.34%1D
USD
Legends of Elysium (LOE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:05:20 (UTC+8)

Legends of Elysium (LOE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00259
$ 0.00259$ 0.00259
24 שעות נמוך
$ 0.003
$ 0.003$ 0.003
גבוה 24 שעות

$ 0.00259
$ 0.00259$ 0.00259

$ 0.003
$ 0.003$ 0.003

$ 9.151237065924299
$ 9.151237065924299$ 9.151237065924299

$ 0.002319631130674986
$ 0.002319631130674986$ 0.002319631130674986

0.00%

-1.34%

+3.52%

+3.52%

Legends of Elysium (LOE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00294. במהלך 24 השעות האחרונות, LOE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00259 לבין שיא של $ 0.003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.151237065924299, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002319631130674986.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Legends of Elysium (LOE) מידע שוק

No.3077

$ 40.46K
$ 40.46K$ 40.46K

$ 639.31
$ 639.31$ 639.31

$ 588.00K
$ 588.00K$ 588.00K

13.76M
13.76M 13.76M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

6.88%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Legends of Elysium הוא $ 40.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 639.31. ההיצע במחזור של LOE הוא 13.76M, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 588.00K.

Legends of Elysium (LOE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Legends of Elysiumהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000399-1.34%
30 ימים$ -0.00158-34.96%
60 ימים$ -0.00008-2.65%
90 ימים$ -0.00234-44.32%
Legends of Elysium שינוי מחיר היום

היום,LOE רשם שינוי של $ -0.0000399 (-1.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Legends of Elysium שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00158 (-34.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Legends of Elysium שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LOE ראה שינוי של $ -0.00008 (-2.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Legends of Elysium שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00234 (-44.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Legends of Elysium (LOE)?

בדוק את Legends of Elysium עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLegends of Elysium (LOE)

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Legends of Elysium זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Legends of Elysiumההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLOE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Legends of Elysiumאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLegends of Elysium לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Legends of Elysiumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Legends of Elysium (LOE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Legends of Elysium (LOE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Legends of Elysium.

בדוק את Legends of Elysium תחזית המחיר עכשיו‏!

Legends of Elysium (LOE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Legends of Elysium (LOE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Legends of Elysium (LOE)

מחפש איך לקנותLegends of Elysium? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Legends of Elysiumב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LOE למטבעות מקומיים

Legends of Elysium מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Legends of Elysium, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLegends of Elysium הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Legends of Elysium

כמה שווה Legends of Elysium (LOE) היום?
החי LOEהמחיר ב USD הוא 0.00294 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LOE ל USD?
המחיר הנוכחי של LOE ל USD הוא $ 0.00294. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Legends of Elysium?
שווי השוק של LOE הוא $ 40.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LOE?
ההיצע במחזור של LOE הוא 13.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOE?
‏‏LOE השיג מחיר שיא (ATH) של 9.151237065924299 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOE?
LOE ‏‏רשם מחירATL של 0.002319631130674986 USD.
מהו נפח המסחר של LOE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOE הוא $ 639.31 USD.
האם LOE יעלה השנה?
LOE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:05:20 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

