Legends of Elysium (LOE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00294. במהלך 24 השעות האחרונות, LOE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00259 לבין שיא של $ 0.003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.151237065924299, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002319631130674986.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Legends of Elysium (LOE) מידע שוק
No.3077
$ 40.46K
$ 40.46K$ 40.46K
$ 639.31
$ 639.31$ 639.31
$ 588.00K
$ 588.00K$ 588.00K
13.76M
13.76M 13.76M
200,000,000
200,000,000 200,000,000
200,000,000
200,000,000 200,000,000
6.88%
MATIC
שווי השוק הנוכחי של Legends of Elysium הוא $ 40.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 639.31. ההיצע במחזור של LOE הוא 13.76M, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 588.00K.
Legends of Elysium (LOE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Legends of Elysiumהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000399
-1.34%
30 ימים
$ -0.00158
-34.96%
60 ימים
$ -0.00008
-2.65%
90 ימים
$ -0.00234
-44.32%
Legends of Elysium שינוי מחיר היום
היום,LOE רשם שינוי של $ -0.0000399 (-1.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Legends of Elysium שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00158 (-34.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Legends of Elysium שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LOE ראה שינוי של $ -0.00008 (-2.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Legends of Elysium שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00234 (-44.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Legends of Elysium (LOE)?
Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.
Legends of Elysium זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Legends of Elysiumההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLOE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Legends of Elysiumאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLegends of Elysium לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Legends of Elysiumתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Legends of Elysium (LOE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Legends of Elysium (LOE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Legends of Elysium.
הבנת הטוקנומיקה של Legends of Elysium (LOE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Legends of Elysium (LOE)
מחפש איך לקנותLegends of Elysium? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Legends of Elysiumב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.