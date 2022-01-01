LIMITUS (LMT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי LIMITUS (LMT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

LIMITUS (LMT) מידע LIMITUS is an innovative intelligent automation platform that leverages advanced AI technology, enabling your device not only to assist you but also to think and execute tasks autonomously. Whether optimizing multi-chain trading strategies, streamlining workflows, or automating personal tasks, LIMITUS seamlessly integrates the Web3 and Web2 ecosystems, providing an intuitive platform that automates complex operations across apps, platforms, and networks, helping users efficiently manage digital assets, DeFi investments, emails, schedules, and more. אתר רשמי: https://www.limitus.ai/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/86t88w3MKT38HChTBKBwEeb1RW1MeTceaW68qY2Vpump קנה LMTעכשיו!

LIMITUS (LMT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LIMITUS (LMT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.40M $ 6.40M $ 6.40M ההיצע הכולל: $ 830.14M $ 830.14M $ 830.14M אספקה במחזור: $ 830.14M $ 830.14M $ 830.14M FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.71M $ 7.71M $ 7.71M שיא כל הזמנים: $ 0.2591 $ 0.2591 $ 0.2591 שפל כל הזמנים: $ 0.000166089548688421 $ 0.000166089548688421 $ 0.000166089548688421 מחיר נוכחי: $ 0.007707 $ 0.007707 $ 0.007707 למידע נוסף על LIMITUS (LMT) מחיר

LIMITUS (LMT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של LIMITUS (LMT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LMT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LMTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LMTטוקניומיקה, חקרו אתLMTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LMT מעוניין להוסיף את LIMITUS (LMT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LMT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LMT ב-MEXC עכשיו!

LIMITUS (LMT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LMTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LMT עכשיו את היסטוריית המחירים!

LMT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LMT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LMT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LMTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

