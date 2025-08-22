LIMITUS (LMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.007608. במהלך 24 השעות האחרונות, LMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.007025 לבין שיא של $ 0.008608, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.25195247504199564, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000166089548688421.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LMT השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -8.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
LIMITUS (LMT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של LIMITUS הוא $ 6.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.65K. ההיצע במחזור של LMT הוא 830.14M, עם היצע כולל של 830139203. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.61M.
LIMITUS (LMT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של LIMITUSהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00070131
-8.44%
30 ימים
$ -0.003248
-29.92%
60 ימים
$ -0.003812
-33.39%
90 ימים
$ -0.011801
-60.81%
LIMITUS שינוי מחיר היום
היום,LMT רשם שינוי של $ -0.00070131 (-8.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
LIMITUS שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.003248 (-29.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
LIMITUS שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LMT ראה שינוי של $ -0.003812 (-33.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
LIMITUS שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.011801 (-60.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LIMITUS (LMT)?
LIMITUS is an innovative intelligent automation platform that leverages advanced AI technology, enabling your device not only to assist you but also to think and execute tasks autonomously. Whether optimizing multi-chain trading strategies, streamlining workflows, or automating personal tasks, LIMITUS seamlessly integrates the Web3 and Web2 ecosystems, providing an intuitive platform that automates complex operations across apps, platforms, and networks, helping users efficiently manage digital assets, DeFi investments, emails, schedules, and more.
LIMITUS זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LIMITUSההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLMT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LIMITUSאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLIMITUS לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
LIMITUSתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה LIMITUS (LMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LIMITUS (LMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LIMITUS.
הבנת הטוקנומיקה של LIMITUS (LMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות LIMITUS (LMT)
מחפש איך לקנותLIMITUS? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LIMITUSב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.