LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) מידע Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions. אתר רשמי: https://www.liyeplimal.net/ מסמך לבן: https://www.liyeplimal.net/assets/images/uploads/Livre_Blanc_LIMOCOIN_Version_en_Anglais.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767eed2b063ea40465670bf1c83f קנה LMCSWAPעכשיו!

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M ההיצע הכולל: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B אספקה במחזור: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M שיא כל הזמנים: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 שפל כל הזמנים: $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 מחיר נוכחי: $ 0.001698 $ 0.001698 $ 0.001698 למידע נוסף על LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) מחיר

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LMCSWAP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LMCSWAPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LMCSWAPטוקניומיקה, חקרו אתLMCSWAPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LMCSWAPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LMCSWAP עכשיו את היסטוריית המחירים!

LMCSWAP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LMCSWAP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LMCSWAP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LMCSWAPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

