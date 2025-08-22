LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001726. במהלך 24 השעות האחרונות, LMCSWAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001711 לבין שיא של $ 0.00193, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LMCSWAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.864331272734143, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000268864400941886.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LMCSWAP השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -5.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) מידע שוק
No.1821
$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M
$ 37.61K
$ 37.61K$ 37.61K
$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M
1.18B
1.18B 1.18B
1,650,000,000
1,650,000,000 1,650,000,000
1,643,055,931.3224
1,643,055,931.3224 1,643,055,931.3224
71.34%
BSC
שווי השוק הנוכחי של LIMOCOIN SWAP הוא $ 2.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 37.61K. ההיצע במחזור של LMCSWAP הוא 1.18B, עם היצע כולל של 1643055931.3224. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.85M.
LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של LIMOCOIN SWAPהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00009583
-5.26%
30 ימים
$ -0.000979
-36.20%
60 ימים
$ -0.000155
-8.25%
90 ימים
$ -0.000134
-7.21%
LIMOCOIN SWAP שינוי מחיר היום
היום,LMCSWAP רשם שינוי של $ -0.00009583 (-5.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
LIMOCOIN SWAP שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000979 (-36.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
LIMOCOIN SWAP שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LMCSWAP ראה שינוי של $ -0.000155 (-8.25%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
LIMOCOIN SWAP שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000134 (-7.21%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)?
Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.
LIMOCOIN SWAP זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LIMOCOIN SWAPההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLMCSWAP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LIMOCOIN SWAPאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLIMOCOIN SWAP לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
LIMOCOIN SWAPתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LIMOCOIN SWAP.
הבנת הטוקנומיקה של LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LMCSWAP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)
מחפש איך לקנותLIMOCOIN SWAP? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LIMOCOIN SWAPב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.