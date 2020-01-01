Eli Lilly (Ondo) (LLYON) ניתוח טכני היום דף Eli Lilly (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LLYON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Eli Lilly (Ondo) למטה. הירשם

Eli Lilly (Ondo) (LLYON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Eli Lilly (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה LLYONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.