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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Lighter, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Lighter, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Lighter (LIT) ניתוח טכני היום

Lighter (LIT) ניתוח טכני היום

דף Lighter הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LIT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Lighter למטה.

Lighter (LIT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$2.6979--+19.37%+15.14%+131.46%
למידע נוסף על Lighter מחיר

Lighter אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Lighter במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 3
קנה 7
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 8נייטרלי 0קנה 6
אינדיקטורים טכניים:מכירה חזקהמכור 8נייטרלי 3קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
2.7008
2.7002
R2
2.7002
2.6995
R1
2.699
2.699
PP
2.6984
2.6984
S1
2.6971
2.6977
S2
2.6965
2.6972
S3
2.6953
2.6965

Lighter אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.26M
$3.01 M
$3.27 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.32M
קניות פעילות ל-3 ימים
$9.14 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$8.81 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.10M
קניות פעילות ל-7 ימים
$12.76 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$12.66 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Lighter זרימת הון

זרימת נטו פנימהLITUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.50 M2.68
2026-08-20$2.84 M2.78
2026-08-19$0.64 M2.46
2026-08-18$0.57 M2.40
2026-08-17-$0.29 M2.36

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Lighter

סחור ב Lighter (LIT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Lighter מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLIT
$2.6996
$2.6996$2.6996
-2.86%
4.11M (USDT)
/USDCLIT
$2.7019
$2.7019$2.7019
-2.71%
21.91K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LIT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LIT
LIT
USD
USD

1 LIT = 2.6979 USD

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