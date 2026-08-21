Lighter (LIT) ניתוח טכני היום דף Lighter הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LIT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Lighter למטה. הירשם

Lighter (LIT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $2.6979 -- +19.37% +15.14% +131.46%

Lighter אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Lighter במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 3 קנה 7 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 8 נייטרלי 0 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : מכירה חזקה מכור 8 נייטרלי 3 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 2.7008 2.7002 R2 2.7002 2.6995 R1 2.699 2.699 PP 2.6984 2.6984 S1 2.6971 2.6977 S2 2.6965 2.6972 S3 2.6953 2.6965

Lighter אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.26M $3.01 M $3.27 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.32M קניות פעילות ל-3 ימים $9.14 M מכירות פעילות ל-3 ימים $8.81 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.10M קניות פעילות ל-7 ימים $12.76 M מכירות פעילות ל-7 ימים $12.66 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Lighter זרימת הון זרימת נטו פנימה LITUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.50 M 2.68 2026-08-20 $2.84 M 2.78 2026-08-19 $0.64 M 2.46 2026-08-18 $0.57 M 2.40 2026-08-17 -$0.29 M 2.36 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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