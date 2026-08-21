Lista DAO (LISTA) ניתוח טכני היום דף Lista DAO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LISTA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Lista DAO למטה. הירשם

Lista DAO (LISTA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.07487 -- +29.44% +54.43% -1.75%

Lista DAO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Lista DAO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 4 נייטרלי 9 קנה 13 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 3 קנה 11 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 6 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.07492 0.07486 R2 0.07486 0.07482 R1 0.07483 0.0748 PP 0.07477 0.07477 S1 0.07474 0.07473 S2 0.07468 0.07471 S3 0.07465 0.07468

Lista DAO אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.74M $10.14 M $10.88 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.21 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.21 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.37 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.37 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Lista DAO זרימת הון זרימת נטו פנימה LISTAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.05 M 0.07 2026-08-20 $0.01 M 0.07 2026-08-19 $0.03 M 0.06 2026-08-18 $0.00 M 0.06 2026-08-17 $0.04 M 0.06 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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