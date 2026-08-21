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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Lista DAO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Lista DAO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Lista DAO (LISTA) ניתוח טכני היום

Lista DAO (LISTA) ניתוח טכני היום

דף Lista DAO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LISTA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Lista DAO למטה.

Lista DAO (LISTA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.07487--+29.44%+54.43%-1.75%
למידע נוסף על Lista DAO מחיר

Lista DAO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Lista DAO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 4
נייטרלי 9
קנה 13
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 3קנה 11
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 6קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.07492
0.07486
R2
0.07486
0.07482
R1
0.07483
0.0748
PP
0.07477
0.07477
S1
0.07474
0.07473
S2
0.07468
0.07471
S3
0.07465
0.07468

Lista DAO אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.74M
$10.14 M
$10.88 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.21 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.21 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.37 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.37 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Lista DAO זרימת הון

זרימת נטו פנימהLISTAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.05 M0.07
2026-08-20$0.01 M0.07
2026-08-19$0.03 M0.06
2026-08-18$0.00 M0.06
2026-08-17$0.04 M0.06

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Lista DAO

סחור ב Lista DAO (LISTA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Lista DAO מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLISTA
$0.07487
$0.07487$0.07487
+4.74%
999.49K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LISTA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LISTA
LISTA
USD
USD

1 LISTA = 0.07487 USD

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