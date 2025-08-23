עוד על LIQUIDIUM

LIQUIDIUM.TOKEN סֵמֶל

LIQUIDIUM.TOKEN מְחִיר(LIQUIDIUM)

1 LIQUIDIUM ל USDמחיר חי:

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:40:21 (UTC+8)

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) מידע על מחיר (USD)

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1853. במהלך 24 השעות האחרונות, LIQUIDIUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1849 לבין שיא של $ 0.188, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIQUIDIUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4097941998015336, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000702832055826553.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIQUIDIUM השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -1.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של LIQUIDIUM.TOKEN הוא $ 4.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.42K. ההיצע במחזור של LIQUIDIUM הוא 21.83M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.53M.

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של LIQUIDIUM.TOKENהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.002688-1.43%
30 ימים$ +0.0034+1.86%
60 ימים$ -0.015-7.49%
90 ימים$ -0.1787-49.10%
LIQUIDIUM.TOKEN שינוי מחיר היום

היום,LIQUIDIUM רשם שינוי של $ -0.002688 (-1.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

LIQUIDIUM.TOKEN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0034 (+1.86%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

LIQUIDIUM.TOKEN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LIQUIDIUM ראה שינוי של $ -0.015 (-7.49%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

LIQUIDIUM.TOKEN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1787 (-49.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)?

בדוק את LIQUIDIUM.TOKEN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more).

LIQUIDIUM.TOKEN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LIQUIDIUM.TOKENההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLIQUIDIUM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LIQUIDIUM.TOKENאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLIQUIDIUM.TOKEN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

LIQUIDIUM.TOKENתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LIQUIDIUM.TOKEN.

בדוק את LIQUIDIUM.TOKEN תחזית המחיר עכשיו‏!

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LIQUIDIUM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

מחפש איך לקנותLIQUIDIUM.TOKEN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LIQUIDIUM.TOKENב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LIQUIDIUM.TOKEN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של LIQUIDIUM.TOKEN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLIQUIDIUM.TOKEN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על LIQUIDIUM.TOKEN

כמה שווה LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) היום?
החי LIQUIDIUMהמחיר ב USD הוא 0.1853 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LIQUIDIUM ל USD?
המחיר הנוכחי של LIQUIDIUM ל USD הוא $ 0.1853. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LIQUIDIUM.TOKEN?
שווי השוק של LIQUIDIUM הוא $ 4.04M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LIQUIDIUM?
ההיצע במחזור של LIQUIDIUM הוא 21.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LIQUIDIUM?
‏‏LIQUIDIUM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4097941998015336 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LIQUIDIUM?
LIQUIDIUM ‏‏רשם מחירATL של 0.000702832055826553 USD.
מהו נפח המסחר של LIQUIDIUM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LIQUIDIUM הוא $ 65.42K USD.
האם LIQUIDIUM יעלה השנה?
LIQUIDIUM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LIQUIDIUM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:40:21 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

