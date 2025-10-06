המחיר החי של The Lionהיום הוא 0.004969 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת LION של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק LION בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.המחיר החי של The Lionהיום הוא 0.004969 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת LION של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק LION בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.

The Lion סֵמֶל

The Lion מְחִיר(LION)

1 LION ל USDמחיר חי:

$0.004969
$0.004969$0.004969
+36.81%1D
USD
The Lion (LION) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-10-17 20:48:55 (UTC+8)

The Lion (LION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.003104
$ 0.003104$ 0.003104
24 שעות נמוך
$ 0.00725
$ 0.00725$ 0.00725
גבוה 24 שעות

$ 0.003104
$ 0.003104$ 0.003104

$ 0.00725
$ 0.00725$ 0.00725

--
----

--
----

-7.54%

+36.81%

+148.45%

+148.45%

The Lion (LION) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004969. במהלך 24 השעות האחרונות, LION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003104 לבין שיא של $ 0.00725, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LION השתנה ב -7.54% במהלך השעה האחרונה, +36.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+148.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Lion (LION) מידע שוק

--
----

$ 62.93K
$ 62.93K$ 62.93K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

שווי השוק הנוכחי של The Lion הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.93K. ההיצע במחזור של LION הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

The Lion (LION) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של The Lionהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00133696+36.81%
30 ימים$ +0.002969+148.45%
60 ימים$ +0.002969+148.45%
90 ימים$ +0.002969+148.45%
The Lion שינוי מחיר היום

היום,LION רשם שינוי של $ +0.00133696 (+36.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

The Lion שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002969 (+148.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

The Lion שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LION ראה שינוי של $ +0.002969 (+148.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

The Lion שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.002969 (+148.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של The Lion (LION)?

בדוק את The Lion עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהThe Lion (LION)

The lion does not concern himself with a description

The Lion זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול The Lionההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLION את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים The Lionאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךThe Lion לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

The Lionתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Lion (LION) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Lion (LION) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Lion.

בדוק את The Lion תחזית המחיר עכשיו‏!

The Lion (LION) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Lion (LION) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LION הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות The Lion (LION)

מחפש איך לקנותThe Lion? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש The Lionב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LION למטבעות מקומיים

The Lion מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של The Lion, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על The Lion

כמה שווה The Lion (LION) היום?
החי LIONהמחיר ב USD הוא 0.004969 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LION ל USD?
המחיר הנוכחי של LION ל USD הוא $ 0.004969. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Lion?
שווי השוק של LION הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LION?
ההיצע במחזור של LION הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LION?
‏‏LION השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LION?
LION ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של LION?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LION הוא $ 62.93K USD.
האם LION יעלה השנה?
LION ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LION תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-10-17 20:48:55 (UTC+8)

The Lion (LION) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
10-16 21:36:00עדכוני תעשייה
ETF ביטקוין ספוט בארה"ב רואים זרימה שלילית נטו של 104 מיליון דולר אתמול
10-16 15:41:06עדכוני תעשייה
לאחר הקריסה של "1011", הריבית הפתוחה בחוזים של מטבעות הקריפטו המרכזיים בשוק ממשיכה להישאר בשפל של שישה חודשים
10-15 12:29:00עדכוני תעשייה
697 מיליון דולר חוסלו בשוק ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-200,000 סוחרים חוסלו
10-15 05:12:00תובנות מומחים
פאוול: הצמיחה הכלכלית הנוכחית עשויה להיות טובה יותר מהצפוי, הורדת ריבית בספטמבר היא סבירה
10-14 20:24:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים יורדים בכל הלוח, SKYAI צונח מעל 40% ב-24 שעות
10-14 19:19:00עדכוני תעשייה
חיסולים בשוק עולים ל-624 מיליון דולר ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-210,000 סוחרים חוסלו

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

