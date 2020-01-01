Linde plc (Ondo) (LINON) ניתוח טכני היום דף Linde plc (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LINON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Linde plc (Ondo) למטה. הירשם

Linde plc (Ondo) (LINON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Linde plc (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה LINONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.