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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על LINEA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על LINEA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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LINEA (LINEA) ניתוח טכני היום

LINEA (LINEA) ניתוח טכני היום

דף LINEA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LINEA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של LINEA למטה.

LINEA (LINEA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.002337--+8.74%-6.19%-27.29%
למידע נוסף על LINEA מחיר

LINEA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של LINEA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 7
קנה 8
ממוצעים נעים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 5
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 6קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.002337
0.002336
R2
0.002336
0.002335
R1
0.002335
0.002335
PP
0.002334
0.002334
S1
0.002333
0.002333
S2
0.002332
0.002333
S3
0.002331
0.002332

LINEA אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.05M
$1.36 M
$1.42 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.33 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.31 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.80 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.77 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

LINEA זרימת הון

זרימת נטו פנימהLINEAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.04 M0.00
2026-08-20$0.11 M0.00
2026-08-19$0.05 M0.00
2026-08-18-$0.06 M0.00
2026-08-17-$0.05 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב LINEA (LINEA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב LINEA מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLINEA
$0.002337
$0.002337$0.002337
+1.52%
56.20M (USDT)
/USDCLINEA
$0.002337
$0.002337$0.002337
+1.56%
24.39M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LINEA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0.002337 USD

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