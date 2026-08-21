LINEA (LINEA) ניתוח טכני היום דף LINEA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LINEA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של LINEA למטה. הירשם

LINEA (LINEA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.002337 -- +8.74% -6.19% -27.29%

LINEA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של LINEA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 7 קנה 8 ממוצעים נעים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 5 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 3 נייטרלי 6 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.002337 0.002336 R2 0.002336 0.002335 R1 0.002335 0.002335 PP 0.002334 0.002334 S1 0.002333 0.002333 S2 0.002332 0.002333 S3 0.002331 0.002332

LINEA אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.05M $1.36 M $1.42 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.33 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.31 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.80 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.77 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. LINEA זרימת הון זרימת נטו פנימה LINEAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.04 M 0.00 2026-08-20 $0.11 M 0.00 2026-08-19 $0.05 M 0.00 2026-08-18 -$0.06 M 0.00 2026-08-17 -$0.05 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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