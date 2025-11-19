Line Protocol (LINE) טוקנומיקה

Line Protocol (LINE) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Line Protocol (LINE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:49:21 (UTC+8)
USD

Line Protocol (LINE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Line Protocol (LINE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
--
----
ההיצע הכולל:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
אספקה במחזור:
--
----
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 5.70K
$ 5.70K$ 5.70K
שיא כל הזמנים:
$ 0.35
$ 0.35$ 0.35
שפל כל הזמנים:
--
----
מחיר נוכחי:
$ 0.0000114
$ 0.0000114$ 0.0000114

Line Protocol (LINE) מידע

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

אתר רשמי:
https://lineprotocol.io/
מסמך לבן:
https://lineprotocol.io/whitepaper
סייר בלוקים:
https://basescan.org/address/0xa63c1ce4963ea71f93e79223649a3f2f2ebb079b

Line Protocol (LINE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Line Protocol (LINE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של LINE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות LINEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את LINEטוקניומיקה, חקרו אתLINEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LINE

מעוניין להוסיף את Line Protocol (LINE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LINE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Line Protocol (LINE) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של LINEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

LINE חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן LINE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LINE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

