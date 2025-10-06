Line Protocol מחיר היום

מחיר Line Protocol (LINE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000168, עם שינוי של 2.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LINE ל USD הוא $ 0.0000168 לכל LINE.

Line Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- LINE. ב‑24 השעות האחרונות, LINE סחר בין $ 0.000014 (נמוך) ל $ 0.0000182 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, LINE נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -45.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.57K.

Line Protocol (LINE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 500,000,000 500,000,000 500,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Line Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.57K. ההיצע במחזור של LINE הוא --, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.40K.