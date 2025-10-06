Light מחיר היום

מחיר Light (LIGHT1) בזמן אמת היום הוא $ 0.006201, עם שינוי של 17.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIGHT1 ל USD הוא $ 0.006201 לכל LIGHT1.

Light כרגע מדורג במקום #1549 לפי שווי שוק של $ 3.29M, עם היצע במחזור של 529.87M LIGHT1. ב‑24 השעות האחרונות, LIGHT1 סחר בין $ 0.005309 (נמוך) ל $ 0.007573 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.2978436058017955, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.005592998743019812.

ביצועים לטווח קצר, LIGHT1 נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -47.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 53.41K.

Light (LIGHT1) מידע שוק

דירוג No.1549 שווי שוק $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M נפח (24 שעות) $ 53.41K$ 53.41K $ 53.41K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M אספקת מחזור 529.87M 529.87M 529.87M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 941,140,591.0834134 941,140,591.0834134 941,140,591.0834134 שיעור מחזור 52.98% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Light הוא $ 3.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.41K. ההיצע במחזור של LIGHT1 הוא 529.87M, עם היצע כולל של 941140591.0834134. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.20M.