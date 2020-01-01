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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bitlight Labs, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bitlight Labs, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Bitlight Labs (LIGHT) ניתוח טכני היום

Bitlight Labs (LIGHT) ניתוח טכני היום

דף Bitlight Labs הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LIGHT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bitlight Labs למטה.

Bitlight Labs (LIGHT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1598---7.79%+25.72%+21.89%
למידע נוסף על Bitlight Labs מחיר

Bitlight Labs אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Bitlight Labs במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 5
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 5קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1599
0.1598
R2
0.1598
0.1596
R1
0.1596
0.1596
PP
0.1595
0.1595
S1
0.1593
0.1593
S2
0.1591
0.1593
S3
0.1589
0.1591

Bitlight Labs אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.27M
$3.97 M
$4.25 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.72 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.77 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.67 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.66 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Bitlight Labs זרימת הון

זרימת נטו פנימהLIGHTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Bitlight Labs

סחור ב Bitlight Labs (LIGHT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Bitlight Labs מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLIGHT
$0.1598
$0.1598$0.1598
-0.43%
871.21K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LIGHT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 0.1598 USD

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