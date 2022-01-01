Legacy Network (LGCT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Legacy Network (LGCT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Legacy Network (LGCT) מידע Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users. אתר רשמי: https://www.legacynetwork.io/ מסמך לבן: https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8 קנה LGCTעכשיו!

Legacy Network (LGCT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Legacy Network (LGCT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 201.23M $ 201.23M $ 201.23M ההיצע הכולל: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M אספקה במחזור: $ 106.14M $ 106.14M $ 106.14M FDV (שווי מדולל מלא): $ 568.77M $ 568.77M $ 568.77M שיא כל הזמנים: $ 2.236 $ 2.236 $ 2.236 שפל כל הזמנים: $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 מחיר נוכחי: $ 1.8959 $ 1.8959 $ 1.8959 למידע נוסף על Legacy Network (LGCT) מחיר

Legacy Network (LGCT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Legacy Network (LGCT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LGCT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LGCTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LGCTטוקניומיקה, חקרו אתLGCTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LGCT מעוניין להוסיף את Legacy Network (LGCT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LGCT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LGCT ב-MEXC עכשיו!

Legacy Network (LGCT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LGCTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LGCT עכשיו את היסטוריית המחירים!

LGCT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LGCT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LGCT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LGCTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!