Legacy Network

Legacy Network מְחִיר(LGCT)

1 LGCT ל USD מחיר חי:

$1.7998
$1.7998$1.7998
+0.60% 1D
USD
Legacy Network (LGCT) טבלת מחירים חיה
Legacy Network (LGCT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.7885
$ 1.7885$ 1.7885
24 שעות נמוך
$ 1.8838
$ 1.8838$ 1.8838
גבוה 24 שעות

$ 1.7885
$ 1.7885$ 1.7885

$ 1.8838
$ 1.8838$ 1.8838

$ 2.1998545114038492
$ 2.1998545114038492$ 2.1998545114038492

$ 0.7988833348798597
$ 0.7988833348798597$ 0.7988833348798597

-0.32%

+0.60%

+2.86%

+2.86%

Legacy Network (LGCT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.7995. במהלך 24 השעות האחרונות, LGCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.7885 לבין שיא של $ 1.8838, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LGCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.1998545114038492, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.7988833348798597.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LGCT השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, +0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Legacy Network (LGCT) מידע שוק

No.247

$ 191.00M
$ 191.00M$ 191.00M

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 539.85M
$ 539.85M$ 539.85M

106.14M
106.14M 106.14M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

35.37%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Legacy Network הוא $ 191.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.17M. ההיצע במחזור של LGCT הוא 106.14M, עם היצע כולל של 300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 539.85M.

Legacy Network (LGCT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Legacy Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.010734+0.60%
30 ימים$ -0.0615-3.31%
60 ימים$ +0.1182+7.03%
90 ימים$ -0.1224-6.37%
Legacy Network שינוי מחיר היום

היום,LGCT רשם שינוי של $ +0.010734 (+0.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Legacy Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0615 (-3.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Legacy Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LGCT ראה שינוי של $ +0.1182 (+7.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Legacy Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1224 (-6.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Legacy Network (LGCT)?

בדוק את Legacy Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLegacy Network (LGCT)

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Legacy Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Legacy Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLGCT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Legacy Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLegacy Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Legacy Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Legacy Network (LGCT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Legacy Network (LGCT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Legacy Network.

בדוק את Legacy Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Legacy Network (LGCT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Legacy Network (LGCT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LGCT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Legacy Network (LGCT)

מחפש איך לקנותLegacy Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Legacy Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LGCT למטבעות מקומיים

1 Legacy Network(LGCT) ל VND
47,353.8425
1 Legacy Network(LGCT) ל AUD
A$2.753235
1 Legacy Network(LGCT) ל GBP
1.33163
1 Legacy Network(LGCT) ל EUR
1.529575
1 Legacy Network(LGCT) ל USD
$1.7995
1 Legacy Network(LGCT) ל MYR
RM7.5579
1 Legacy Network(LGCT) ל TRY
73.74351
1 Legacy Network(LGCT) ל JPY
¥264.5265
1 Legacy Network(LGCT) ל ARS
ARS$2,377.1395
1 Legacy Network(LGCT) ל RUB
145.47158
1 Legacy Network(LGCT) ל INR
157.546225
1 Legacy Network(LGCT) ל IDR
Rp29,024.189485
1 Legacy Network(LGCT) ל KRW
2,499.28956
1 Legacy Network(LGCT) ל PHP
101.941675
1 Legacy Network(LGCT) ל EGP
￡E.87.257755
1 Legacy Network(LGCT) ל BRL
R$9.771285
1 Legacy Network(LGCT) ל CAD
C$2.48331
1 Legacy Network(LGCT) ל BDT
218.92717
1 Legacy Network(LGCT) ל NGN
2,751.525475
1 Legacy Network(LGCT) ל COP
$7,226.89997
1 Legacy Network(LGCT) ל ZAR
R.31.59922
1 Legacy Network(LGCT) ל UAH
74.589275
1 Legacy Network(LGCT) ל VES
Bs250.1305
1 Legacy Network(LGCT) ל CLP
$1,727.52
1 Legacy Network(LGCT) ל PKR
Rs510.19424
1 Legacy Network(LGCT) ל KZT
962.80448
1 Legacy Network(LGCT) ל THB
฿58.33979
1 Legacy Network(LGCT) ל TWD
NT$54.84876
1 Legacy Network(LGCT) ל AED
د.إ6.604165
1 Legacy Network(LGCT) ל CHF
Fr1.4396
1 Legacy Network(LGCT) ל HKD
HK$14.054095
1 Legacy Network(LGCT) ל AMD
֏688.92058
1 Legacy Network(LGCT) ל MAD
.د.م16.1955
1 Legacy Network(LGCT) ל MXN
$33.54268
1 Legacy Network(LGCT) ל SAR
ريال6.748125
1 Legacy Network(LGCT) ל PLN
6.55018
1 Legacy Network(LGCT) ל RON
лв7.77384
1 Legacy Network(LGCT) ל SEK
kr17.113245
1 Legacy Network(LGCT) ל BGN
лв3.005165
1 Legacy Network(LGCT) ל HUF
Ft611.43411
1 Legacy Network(LGCT) ל CZK
37.75351
1 Legacy Network(LGCT) ל KWD
د.ك0.5488475
1 Legacy Network(LGCT) ל ILS
6.064315
1 Legacy Network(LGCT) ל AOA
Kz1,640.370215
1 Legacy Network(LGCT) ל BHD
.د.ب0.6784115
1 Legacy Network(LGCT) ל BMD
$1.7995
1 Legacy Network(LGCT) ל DKK
kr11.48081
1 Legacy Network(LGCT) ל HNL
L47.11091
1 Legacy Network(LGCT) ל MUR
82.12918
1 Legacy Network(LGCT) ל NAD
$31.545235
1 Legacy Network(LGCT) ל NOK
kr18.156955
1 Legacy Network(LGCT) ל NZD
$3.05915
1 Legacy Network(LGCT) ל PAB
B/.1.7995
1 Legacy Network(LGCT) ל PGK
K7.59389
1 Legacy Network(LGCT) ל QAR
ر.ق6.532185
1 Legacy Network(LGCT) ל RSD
дин.180.27391

Legacy Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Legacy Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLegacy Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Legacy Network

כמה שווה Legacy Network (LGCT) היום?
החי LGCTהמחיר ב USD הוא 1.7995 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LGCT ל USD?
המחיר הנוכחי של LGCT ל USD הוא $ 1.7995. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Legacy Network?
שווי השוק של LGCT הוא $ 191.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LGCT?
ההיצע במחזור של LGCT הוא 106.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LGCT?
‏‏LGCT השיג מחיר שיא (ATH) של 2.1998545114038492 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LGCT?
LGCT ‏‏רשם מחירATL של 0.7988833348798597 USD.
מהו נפח המסחר של LGCT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LGCT הוא $ 1.17M USD.
האם LGCT יעלה השנה?
LGCT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LGCT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Legacy Network (LGCT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
