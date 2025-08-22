Legacy Network (LGCT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.7995. במהלך 24 השעות האחרונות, LGCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.7885 לבין שיא של $ 1.8838, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LGCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.1998545114038492, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.7988833348798597.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LGCT השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, +0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Legacy Network (LGCT) מידע שוק
No.247
$ 191.00M
$ 191.00M
$ 1.17M
$ 1.17M
$ 539.85M
$ 539.85M
106.14M
106.14M
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
35.37%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Legacy Network הוא $ 191.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.17M. ההיצע במחזור של LGCT הוא 106.14M, עם היצע כולל של 300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 539.85M.
Legacy Network (LGCT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Legacy Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.010734
+0.60%
30 ימים
$ -0.0615
-3.31%
60 ימים
$ +0.1182
+7.03%
90 ימים
$ -0.1224
-6.37%
Legacy Network שינוי מחיר היום
היום,LGCT רשם שינוי של $ +0.010734 (+0.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Legacy Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0615 (-3.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Legacy Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LGCT ראה שינוי של $ +0.1182 (+7.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Legacy Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1224 (-6.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Legacy Network (LGCT)?
Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.
Legacy Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Legacy Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLGCT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Legacy Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLegacy Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Legacy Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Legacy Network (LGCT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Legacy Network (LGCT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Legacy Network.
הבנת הטוקנומיקה של Legacy Network (LGCT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LGCT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Legacy Network (LGCT)
מחפש איך לקנותLegacy Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Legacy Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.