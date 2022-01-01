Logistic Fundamental (LF1) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Logistic Fundamental (LF1), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Logistic Fundamental (LF1) מידע The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers. אתר רשמי: https://www.lf-foundation.com/ מסמך לבן: https://www.lf-foundation.com/_files/ugd/4e379c_da45a19ce6fd459f95fc67dc64049206.pdf סייר בלוקים: https://scope.klaytn.com/token/0x30a5911f65ddc2ec9b1dd91e06539c8447527d60

Logistic Fundamental (LF1) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Logistic Fundamental (LF1), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 60.30K $ 60.30K $ 60.30K שיא כל הזמנים: $ 223,808.03 $ 223,808.03 $ 223,808.03 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00201 $ 0.00201 $ 0.00201 למידע נוסף על Logistic Fundamental (LF1) מחיר

Logistic Fundamental (LF1) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Logistic Fundamental (LF1) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LF1 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LF1האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LF1טוקניומיקה, חקרו אתLF1המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LF1 מעוניין להוסיף את Logistic Fundamental (LF1) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LF1, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Logistic Fundamental (LF1) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LF1עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LF1 עכשיו את היסטוריית המחירים!

LF1 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LF1 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LF1 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LF1עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

