עוד על LF1

LF1 מידע על מחיר

LF1 מסמך לבן

LF1 אתר רשמי

LF1 טוקניומיקה

LF1 תחזית מחיר

LF1 היסטוריה

LF1 מדריך קנייה

LF1ממיר מטבעות לפיאט

LF1 ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Logistic Fundamental סֵמֶל

Logistic Fundamental מְחִיר(LF1)

1 LF1 ל USDמחיר חי:

$0.002068
$0.002068$0.002068
+0.29%1D
USD
Logistic Fundamental (LF1) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:04:17 (UTC+8)

Logistic Fundamental (LF1) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002052
$ 0.002052$ 0.002052
24 שעות נמוך
$ 0.002081
$ 0.002081$ 0.002081
גבוה 24 שעות

$ 0.002052
$ 0.002052$ 0.002052

$ 0.002081
$ 0.002081$ 0.002081

--
----

--
----

-0.25%

+0.29%

+1.27%

+1.27%

Logistic Fundamental (LF1) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002064. במהלך 24 השעות האחרונות, LF1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002052 לבין שיא של $ 0.002081, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LF1השיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LF1 השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, +0.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Logistic Fundamental (LF1) מידע שוק

--
----

$ 50.52K
$ 50.52K$ 50.52K

$ 61.92K
$ 61.92K$ 61.92K

--
----

30,000,000
30,000,000 30,000,000

KLAY

שווי השוק הנוכחי של Logistic Fundamental הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.52K. ההיצע במחזור של LF1 הוא --, עם היצע כולל של 30000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.92K.

Logistic Fundamental (LF1) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Logistic Fundamentalהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000598+0.29%
30 ימים$ -0.000149-6.74%
60 ימים$ -0.002079-50.19%
90 ימים$ -0.002468-54.46%
Logistic Fundamental שינוי מחיר היום

היום,LF1 רשם שינוי של $ +0.00000598 (+0.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Logistic Fundamental שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000149 (-6.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Logistic Fundamental שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LF1 ראה שינוי של $ -0.002079 (-50.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Logistic Fundamental שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002468 (-54.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Logistic Fundamental (LF1)?

בדוק את Logistic Fundamental עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLogistic Fundamental (LF1)

The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers.

Logistic Fundamental זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Logistic Fundamentalההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLF1 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Logistic Fundamentalאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLogistic Fundamental לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Logistic Fundamentalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Logistic Fundamental (LF1) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Logistic Fundamental (LF1) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Logistic Fundamental.

בדוק את Logistic Fundamental תחזית המחיר עכשיו‏!

Logistic Fundamental (LF1) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Logistic Fundamental (LF1) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LF1 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Logistic Fundamental (LF1)

מחפש איך לקנותLogistic Fundamental? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Logistic Fundamentalב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LF1 למטבעות מקומיים

1 Logistic Fundamental(LF1) ל VND
54.31416
1 Logistic Fundamental(LF1) ל AUD
A$0.00317856
1 Logistic Fundamental(LF1) ל GBP
0.00152736
1 Logistic Fundamental(LF1) ל EUR
0.0017544
1 Logistic Fundamental(LF1) ל USD
$0.002064
1 Logistic Fundamental(LF1) ל MYR
RM0.0086688
1 Logistic Fundamental(LF1) ל TRY
0.08460336
1 Logistic Fundamental(LF1) ל JPY
¥0.303408
1 Logistic Fundamental(LF1) ל ARS
ARS$2.726544
1 Logistic Fundamental(LF1) ל RUB
0.16633776
1 Logistic Fundamental(LF1) ל INR
0.18072384
1 Logistic Fundamental(LF1) ל IDR
Rp33.83606016
1 Logistic Fundamental(LF1) ל KRW
2.86664832
1 Logistic Fundamental(LF1) ל PHP
0.11709072
1 Logistic Fundamental(LF1) ל EGP
￡E.0.100104
1 Logistic Fundamental(LF1) ל BRL
R$0.01122816
1 Logistic Fundamental(LF1) ל CAD
C$0.00284832
1 Logistic Fundamental(LF1) ל BDT
0.24879456
1 Logistic Fundamental(LF1) ל NGN
3.15112944
1 Logistic Fundamental(LF1) ל COP
$8.256
1 Logistic Fundamental(LF1) ל ZAR
R.0.03620256
1 Logistic Fundamental(LF1) ל UAH
0.08454144
1 Logistic Fundamental(LF1) ל VES
Bs0.28896
1 Logistic Fundamental(LF1) ל CLP
$1.979376
1 Logistic Fundamental(LF1) ל PKR
Rs0.58041744
1 Logistic Fundamental(LF1) ל KZT
1.09961664
1 Logistic Fundamental(LF1) ל THB
฿0.06695616
1 Logistic Fundamental(LF1) ל TWD
NT$0.0628488
1 Logistic Fundamental(LF1) ל AED
د.إ0.00757488
1 Logistic Fundamental(LF1) ל CHF
Fr0.0016512
1 Logistic Fundamental(LF1) ל HKD
HK$0.01611984
1 Logistic Fundamental(LF1) ל AMD
֏0.78151296
1 Logistic Fundamental(LF1) ל MAD
.د.م0.01851408
1 Logistic Fundamental(LF1) ל MXN
$0.03847296
1 Logistic Fundamental(LF1) ל SAR
ريال0.00774
1 Logistic Fundamental(LF1) ל PLN
0.00751296
1 Logistic Fundamental(LF1) ל RON
лв0.00891648
1 Logistic Fundamental(LF1) ל SEK
kr0.01966992
1 Logistic Fundamental(LF1) ל BGN
лв0.00344688
1 Logistic Fundamental(LF1) ל HUF
Ft0.7015536
1 Logistic Fundamental(LF1) ל CZK
0.04330272
1 Logistic Fundamental(LF1) ל KWD
د.ك0.00062952
1 Logistic Fundamental(LF1) ל ILS
0.00697632
1 Logistic Fundamental(LF1) ל AOA
Kz1.88148048
1 Logistic Fundamental(LF1) ל BHD
.د.ب0.000778128
1 Logistic Fundamental(LF1) ל BMD
$0.002064
1 Logistic Fundamental(LF1) ל DKK
kr0.01316832
1 Logistic Fundamental(LF1) ל HNL
L0.05351952
1 Logistic Fundamental(LF1) ל MUR
0.09420096
1 Logistic Fundamental(LF1) ל NAD
$0.03607872
1 Logistic Fundamental(LF1) ל NOK
kr0.02086704
1 Logistic Fundamental(LF1) ל NZD
$0.0035088
1 Logistic Fundamental(LF1) ל PAB
B/.0.002064
1 Logistic Fundamental(LF1) ל PGK
K0.00862752
1 Logistic Fundamental(LF1) ל QAR
ر.ق0.00745104
1 Logistic Fundamental(LF1) ל RSD
дин.0.20683344

Logistic Fundamental מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Logistic Fundamental, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLogistic Fundamental הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Logistic Fundamental

כמה שווה Logistic Fundamental (LF1) היום?
החי LF1המחיר ב USD הוא 0.002064 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LF1 ל USD?
המחיר הנוכחי של LF1 ל USD הוא $ 0.002064. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Logistic Fundamental?
שווי השוק של LF1 הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LF1?
ההיצע במחזור של LF1 הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LF1?
‏‏LF1 השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LF1?
LF1 ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של LF1?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LF1 הוא $ 50.52K USD.
האם LF1 יעלה השנה?
LF1 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LF1 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:04:17 (UTC+8)

Logistic Fundamental (LF1) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

LF1-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LF1
LF1
USD
USD

1 LF1 = 0.002064 USD

מסחרLF1

USDTLF1
$0.002068
$0.002068$0.002068
+0.24%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד