Logistic Fundamental (LF1) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002064. במהלך 24 השעות האחרונות, LF1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002052 לבין שיא של $ 0.002081, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LF1השיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LF1 השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, +0.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Logistic Fundamental (LF1) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Logistic Fundamental הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.52K. ההיצע במחזור של LF1 הוא --, עם היצע כולל של 30000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.92K.
Logistic Fundamental (LF1) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Logistic Fundamentalהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00000598
+0.29%
30 ימים
$ -0.000149
-6.74%
60 ימים
$ -0.002079
-50.19%
90 ימים
$ -0.002468
-54.46%
Logistic Fundamental שינוי מחיר היום
היום,LF1 רשם שינוי של $ +0.00000598 (+0.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Logistic Fundamental שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000149 (-6.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Logistic Fundamental שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LF1 ראה שינוי של $ -0.002079 (-50.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Logistic Fundamental שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002468 (-54.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers.
Logistic Fundamentalתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Logistic Fundamental (LF1) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Logistic Fundamental (LF1) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Logistic Fundamental.
הבנת הטוקנומיקה של Logistic Fundamental (LF1) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LF1 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Logistic Fundamental (LF1)
