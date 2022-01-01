Letit Trade (LETIT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Letit Trade (LETIT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Letit Trade (LETIT) מידע Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence. אתר רשמי: https://letit.ai מסמך לבן: https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE קנה LETITעכשיו!

Letit Trade (LETIT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Letit Trade (LETIT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 64.00M $ 64.00M $ 64.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M שיא כל הזמנים: $ 0.25005 $ 0.25005 $ 0.25005 שפל כל הזמנים: $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 מחיר נוכחי: $ 0.028 $ 0.028 $ 0.028 למידע נוסף על Letit Trade (LETIT) מחיר

Letit Trade (LETIT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Letit Trade (LETIT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LETIT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LETITהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LETITטוקניומיקה, חקרו אתLETITהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LETIT מעוניין להוסיף את Letit Trade (LETIT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LETIT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LETIT ב-MEXC עכשיו!

Letit Trade (LETIT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LETITעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LETIT עכשיו את היסטוריית המחירים!

LETIT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LETIT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LETIT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LETITעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

