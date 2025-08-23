Letit Trade (LETIT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03246. במהלך 24 השעות האחרונות, LETIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02645 לבין שיא של $ 0.03347, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LETITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.245371299906071, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.020097219946729944.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LETIT השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, +16.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Letit Trade (LETIT) מידע שוק
No.1823
$ 2.08M
$ 3.55K
$ 3.25M
64.00M
99,999,999
99,999,999
63.99%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Letit Trade הוא $ 2.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.55K. ההיצע במחזור של LETIT הוא 64.00M, עם היצע כולל של 99999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.25M.
Letit Trade (LETIT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Letit Tradeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0046784
+16.84%
30 ימים
$ +0.00641
+24.60%
60 ימים
$ +0.00326
+11.16%
90 ימים
$ -0.00676
-17.24%
Letit Trade שינוי מחיר היום
היום,LETIT רשם שינוי של $ +0.0046784 (+16.84%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Letit Trade שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00641 (+24.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Letit Trade שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LETIT ראה שינוי של $ +0.00326 (+11.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Letit Trade שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00676 (-17.24%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Letit Trade (LETIT)?
Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence.
Letit Trade זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Letit Tradeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLETIT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Letit Tradeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLetit Trade לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Letit Tradeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Letit Trade (LETIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Letit Trade (LETIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Letit Trade.
הבנת הטוקנומיקה של Letit Trade (LETIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LETIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Letit Trade (LETIT)
מחפש איך לקנותLetit Trade? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Letit Tradeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.